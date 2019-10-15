Дания — Люксембург. Прогноз (к. 1.35) и ставки на матч Евро-2020 15 октября 2019 года

15 октября стадион «Ольборг Портленд Парк» в Ольборге примет поединок сборной Дании против Люксембурга. Товарищеский матч отборочного начнется в 20:00 по мск. Прогноз на Дания — Люксембург.

Дания

За 6 матчей отборочного турнира подопечные Оге Харейде заработали 12 очков, благодаря чему занимают вторую строчку в таблице с разницей мячей 16-5.

Квалификацию датчане начали в марте с ничьей в выездной встрече с Швейцарией (3:3). Также в марте «алая гвардия» в товарищеском матче сыграла с Косово (2:2). В обоих матчах Дания спаслась от поражения на последних минутах.

Домашняя игра в Копенгагене против Ирландии в июне также завершилась миром (1:1). В четвертом туре на стадионе «Телла Паркен» Дания легко справилась с Грузией — 5:1.

В сентябре на выезде датчане разгромили Гибралтар со счетом 6:0, а вот ответный матч с Грузией на выезде окончился безголевой ничьей — 0:0.

Тем не менее, в предыдущей игре удалось одолеть дома Швейцарию в архиважном матче — 1:0.

Люксембург

Люксембург за 5 поединков квалификации набрал 4 очка и заняла 4 строчку в турнирной таблице.

В первой встрече в рамках отборочного цикла подопечные Люка Хольца разобрались с Литвой (2:1), а затем потерпели поражение от Украины (1:2).

В 3 туре «красные львы» в Вильнюсе разошлись миром с Литвой (1:1), а несколькими днями позже во Львове гости снова уступили украинцам (0:1).

Неудачей завершился и 6 тур квалификации. На стадионе «Жози Бартель» коллектив Хольца проиграл Сербии (1:3).

В предыдущем туре сборная крупно уступила на выезде Португалии (0:3).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05, тогда как успех гостей оценивается в 56,0, а ничья — в 11,0.

Рекомендуем ставить на то, что Дания выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 1,35. 0