Хорватия — Венгрия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч отбора к Евро-2020 10 октября 2019 года

Хорватия
Сборная Хорватия после пяти квалификационных матчей разместилась на первой строке в группе Е, имея на своем счету 10 очков, что на одно больше, чем у Словакии и Венгрии.
«Клетчатые» не совсем уверенно начали отборочную компанию, обыграв сначала с трудом дома Азербайджан (2:1), а потом проиграли своему предстоящему сопернику в гостях с таким же счетом.
Летом балканцы сыграли только один матч, в котором на своей территории одолели команду Уэльса — 2:1. В сентябре хорваты провели свой лучший матч в квалификации, разгромив на выезде Словакию (4:0), но уже в следующем поединке не смогли переиграть азербайджанцев в Баку — 1:1.
Отметим, что на своем поле сборная Хорватии выступает уверенно, выиграв последние четыре официальные игры. Но в товарняке, который прошел месяц тому назад, она проиграла Тунису — 1:2.
Венгрия
Национальная команда Венгрии за аналогичное количество игр в квалификации к Евро-2020 имеет в своей копилке девять пунктов, с которыми идет на третьем месте, уступая второй Словакии по дополнительным показателям.
Начали мадьяры отборочную компанию с выездного поражения от словаков (0:2), но затем выиграли три встречи кряду, одолев поочередно Хорватию (2:1) дома, Азербайджан (3:1) на выезде и Уэльс (1:0) на своей территории.
В сентябре венгры провели два поединка, проиграв оба со счетом 1:2. Сперва в товарищеском матче они уступили на чужом поле Черногории, а затем в отборочном матче были повержены на своем поле Словакией.
Хорваты не могут обыграть венгров в четырех последних матчах кряду, раз проиграв и трижды сыграв вничью. Последний раз «шашечные» побеждали аж в 2004 году — 3:0.
Прогноз на Хорватия — Венгрия
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Хорватии предлагают — 1.38.
На викторию команды Венгрии дают — 9.70, ничья оценена — в 5.25.
Прогнозируем, что «клетчатые» в Сплите обыграют венгров с разницей в несколько мячей и закрепятся на первом месте в группе Е. 0