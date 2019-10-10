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    Закрепится ли Хорватия на первом месте в группе Е?

    Хорватия — Венгрия. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч отбора к Евро-2020 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Хорватии Прогнозы на сборную Венгрии
    Прогноз на Хорватия — Венгрия
    Лука Модрич
    В четверг, 10 октября, в рамках седьмого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 в группе Е сборная Хорватии сыграет с командой Венгрии. Игра, которая пройдет в Сплите, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Хорватия — Венгрия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 10 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.05
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    Хорватия

    Сборная Хорватия после пяти квалификационных матчей разместилась на первой строке в группе Е, имея на своем счету 10 очков, что на одно больше, чем у Словакии и Венгрии.

    «Клетчатые» не совсем уверенно начали отборочную компанию, обыграв сначала с трудом дома Азербайджан (2:1), а потом проиграли своему предстоящему сопернику в гостях с таким же счетом.

    Летом балканцы сыграли только один матч, в котором на своей территории одолели команду Уэльса — 2:1. В сентябре хорваты провели свой лучший матч в квалификации, разгромив на выезде Словакию (4:0), но уже в следующем поединке не смогли переиграть азербайджанцев в Баку — 1:1.

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    • Отметим, что на своем поле сборная Хорватии выступает уверенно, выиграв последние четыре официальные игры. Но в товарняке, который прошел месяц тому назад, она проиграла Тунису — 1:2.

    Венгрия

    Национальная команда Венгрии за аналогичное количество игр в квалификации к Евро-2020 имеет в своей копилке девять пунктов, с которыми идет на третьем месте, уступая второй Словакии по дополнительным показателям.

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    Начали мадьяры отборочную компанию с выездного поражения от словаков (0:2), но затем выиграли три встречи кряду, одолев поочередно Хорватию (2:1) дома, Азербайджан (3:1) на выезде и Уэльс (1:0) на своей территории.

    В сентябре венгры провели два поединка, проиграв оба со счетом 1:2. Сперва в товарищеском матче они уступили на чужом поле Черногории, а затем в отборочном матче были повержены на своем поле Словакией.

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    Хорваты не могут обыграть венгров в четырех последних матчах кряду, раз проиграв и трижды сыграв вничью. Последний раз «шашечные» побеждали аж в 2004 году — 3:0.

    Прогноз на Хорватия — Венгрия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Хорватии предлагают — 1.38.

    На викторию команды Венгрии дают — 9.70, ничья оценена — в 5.25.

    Прогнозируем, что «клетчатые» в Сплите обыграют венгров с разницей в несколько мячей и закрепятся на первом месте в группе Е. 0

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