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    Способен ли «Сент-Этьен» остановить «Вольфсбург»?

    «Сент-Этьен» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Вольфсбург»
    Немцы уже добыли одну победу
    В четверг, 3 октября, французский «Сент-Этьен» будет принимать на своем поле немецкий «Вольфсбург» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Вольфсбург».

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» участвовал в последний раз на групповом этапе ЛЕ в сезоне-2016/17 и завершил выступление на стадии 1/16 финала.

    В прошлом чемпионате Франции «зеленые» финишировали на четвертой строке, которая позволила клубу сразу попасть в групповой этап.

    В это сезоне 10-кратный чемпион Франции выступает не очень убедительно. На старте чемпионата команда обыграла «Дижон» (2:1), а в шести следующих турах набрать по три очка не удалось.

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    Только в прошлом туре 29 сентября «зеленые» с трудом одолели «Ним» в гостях (1:0) и прервали эту серию.

    В Лиге Европы «Сент-Этьен» начал групповой этап против «Гента» в Бельгии. Матч получился с большим количеством голов и заврешился в пользу хозяев — 3:2.

    «Вольфсбург»

    В сезоне-2018/19 «Вольфсбург» занял шестое место в Бундеслиге, получив право участвовать в Лиге Европы, где не играл с сезона 2014/15. Тогда «волки» дошли до 1/4 финала, уступив «Наполи».

    За 12 последних матчей во втором по значимости еврокубке «Вольфсбург» одержал семь побед и потерпел только два поражения.

    Летом у команды сменился главный тренер — австриец Оливер Глазнер занял место Бруно Лаббадии.

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    Эта перестановка не навредила команде. «Волки» в первых шести турах добыли три победы и три ничьи, избежав поражений. В прошлом туре на выезде был обыгран «Майнц» — 1:0.

    В ЛЕ немцы стартовали с домашнего поединка против «Александрии» и на классе разобрались с украинцами — 3:1.

    Прогноз

    В этом матче букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: победа «Сент-Этьена» — 2.85, победа «Вольфсбурга» — 2.55, ничья — 3.40.

    Французы ни разу не побеждали дома в последних трех матчах. Весьма логично ожидать очередного успеха немцев, но лучше перестраховаться. Предлагаем поставить на победу «Вольфсбурга» с форой 0 за 1.84. 0

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    «Сент-Этьен» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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