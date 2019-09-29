«Ваалвейк» — «Витесс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 29 сентября 2019 года

В восьмом туре чемпионата Нидерландов «Ваалвейк» будет принимать «Витесс». Встреча пройдет на стадионе «Мандемакерс» 29 сентября. Начало — в 13:15 мск. Прогноз на «Ваалвейк» — «Витесс».

«Ваалвейк»

Футбольный клуб из города Валвейк безнадежно располагается в самом низу турнирной таблицы. За 7 матчей чемпионата команда смогла набрать лишь 1 балл и пропустила 24 гола, что является худшим показателем в защите.

Первое и единственное очко в Эредивизи подопечные Фреда Грима завоевали в драматичном выездном поединке против «Твенте». В этой встрече гости пропустили 2 мяча на 90 и 92 минуте, а сами забили на 93. Матч завершился со счетом — 3:3.

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На этом подвиги коллектива закончились. В следующем туре «Ваалвейк» дома потерпел поражение от «Ден Хаага» (0:3), а спустя неделю команда уступила ПСВ (1:3). И даже товарищескую встречу с «Йонг Утрехт» подопечные Грима проиграли (3:4).

После паузы на матчи сборных «Ваалвейк» в гостях был разгромлен «Эволле» (6:2). Ну и в последнем на сегодняшний день поединке этот клуб пропустил 4 безответных гола от «Спарты» (4:0).

«Витесс»

Так уж случилось, что коллектив из Арнема отстал от лидеров турнирной таблицы «Аякса» и ПСВ на 3 пункта. Сейчас желто-черные с 14 очками занимают 3 строчку в рейтинге.

Старт сезона для подопечных Леонида Слуцкого начался с результативной ничьей в домашней встрече с «Аяксом» (2:2). А в следующем туре «Витесс» победил «Виллем II» (0:2).

Третий поединок в рамках Эредивизи также завершился удачно. Желто-черные на своем поле крупно обыграли «Эволле» (3:0). Затем коллектив из Арнема разошелся миром с «Хераклесом» (1:1), но 1 сентября сумел одолеть «АЗ Алкмар» (2:1).

Впервые команда Слуцкого проиграла в 6 туре чемпионата, потерпев разгромное поражение от ПСВ (5:0). Но уже через неделю «Витесс» снова заработал 3 очка, победив «Фортуну» (4:2).

Прогноз

В победу «Ваалвейка» букмекеры не сильно верят, предлагая на это коэффициент 6,50. На ничью они дают — 4,90, а победа гостей из Арнема оценивается в 1,44.

На данном этапе чемпионата «Витесс» не может позволить себе терять очки в таких встречах. Гости должны уверенно обыгрывать соперников. Наш прогноз на матч — победа «Витесса» с форой -1 с коэффициентом 1,67. 0