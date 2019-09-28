«Аугсбург» — «Байер». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Германии 28 сентября 2019 года

В субботу, 28 сентября, «Аугсбург» в шестом туре немецкой Бундеслиги на своем поле сыграет с леверкузенским «Байером». Игра начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Аугсбург» — «Байер».

«Аугсбург»

«Аугсбург» неважно стартовал в новом розыгрыше Бендеслиги, проиграв два матча из трех. Начал он с выездного крупного поражения от дортмундской «Боруссии» — 1:5.

Затем дома сыграл вничью с «Унионом» (1:1), после чего в гостях вновь был положен на лопатки, на этот раз бременским «Вердером» со счетом 2:3.

В последних двух турах немецкого первенства «фуггеры» не проигрывают, победив в этот период на своей территории «Айнтрахт» (2:1) и расписав мировую с «Фрайбургом» (1:1) в гостях.

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С пятью набранными очками «Аугсбург» идет на 12 месте в турнирной таблице БЛ, опережая опасную зону всего лишь на два пункта.

«Байер»

«Байер» после пяти туров чемпионата Германии разместился с 10 баллами на седьмой позиции в турнирной таблице.

Стартовали «аптекари» в БЛ с двух викторий кряду, одолев «Падерборн» (3:2) и «Фортуну» (3:1). В третьем туре они первый раз потеряли очки, сыграв вничью дома с «Хоффенхаймом» (0:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

Потом леверкузенцы были разгромлены в Дортмунде «Боруссией» (0:4), затем на «Бай Арене» уступили российскому «Локомотиву» (1:2) в ЛЧ. В последнем туре чемпионата они переиграли дома «Унион» — 2:0.

В прошлом розыгрыше БЛ «Байер» дважды обыграл «Аугсбург»: 4:1 — в гостях и 1:0 — дома.

Прогноз на «Аугсбург» — «Байер»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают — 1.65.

На викторию «Аугсбурга» дают — 4.70, ничья оценена — в 4.60.

«Байер» на данный момент играет крайне нестабильно, чем вполне могут воспользоваться хозяева. Предлагаем поставить с форой на «Аугсбург». 0