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    Победит ли «Аталанта» «Фиорентину»?

    «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Серии А 22 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Фиорентину
    Прогноз на «Аталанта» — «Фиорентина»
    «Аталанта» занимает 6-е место в Серии А
    В воскресенье, 22 сентября, «Аталанта» будет принимать на своем поле «Фиорентину» в рамках четвертого тура итальянской Серии А. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Фиорентина».

    «Аталанта»

    «Аталанта» неожиданно для многих стала открытием прошлого сезона в чемпионате Италии, заняв третье место, которое дало право команде сразу сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Черно-синие» в новом сезоне провели три официальных матча в чемпионате Италии. Начали они с победы над СПАЛом (3:2) в гостях.

    Затем с таким же результатом уступили в родных пенатах «Торино», а после этого по-волевому одолели крепкий «Дженоа» — 2:1. С шестью очками «Аталанта» идет шестой в Серии А.

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    Посреди текущей недели бергамаски были разгромлены на выезде загребском «Динамо» (0:4) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «Фиорентина»

    «Фиалки» начинали сезон с кубкового матча против «Монцы», выступающей в Серии С1. Флорентийцы выиграли 3:1, но сделали это крайне неуверенно, проигрывая до 80-й минуты встречи.

    В первом туре Серии А «фиолетовые» уступили на своей территории «Наполи», устроив с вице-чемпионом перестрелку — 3:4. Во второй игре «Фиорентина» вновь проиграла — на этот раз на выезде «Дженоа» со счетом 1:2.

    Наконец, в третьем туре «Скуадра Виола» сыграла дома вничью с «Ювентусом» (0:0). С одним очком дружина Винченцо Монтеллы расположились на предпоследнем, 19 месте, опережая «Сампдорию».

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,5, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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    «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Серии А 22 сентября 2019 года. Прогноз на «Аталанта» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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