«Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч РПЛ 20 сентября 2019 года

В пятницу, 20 сентября, в стартовом поединке десятого тура российской Премьер-лиги «Уфа» на стадионе «Нефтяник» примет московский «Спартак». Начало встречи — в 17:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Спартак».

«Уфа»

Башкирская команда после девяти туров российского первенства расположилась на девятой позиции, имея на своем счету 11 баллов, опережая опасную зону на три очка.

После удачной серии еще в прошлом месяце, где уфимцы на своей арене поочередно одолели «Ростов» (2:0) и «Зенит» (1:0), вот уже две игры они не знают вкуса побед.

Еще перед международным перерывом «горожане» в родных пенатах уступил «Оренбургу» со счетом 1:2, а в прошлом туре они поделили очки с «Динамо» (0:0) в Москве.

На своей арене в текущем розыгрыше РПЛ подопечные Вадима Евсеева выиграли в трех встречах при двух поражениях, забивая при этом в каждом матче.

«Спартак»

У московского коллектива на счету числится 14 пунктов, с которыми он идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая тройке лидеров шесть баллов.

«Красно-белые» на данный момент переживают не лучшие время, проиграв в последних трех встречах. Начали они эту серию с домашнего поражения от португальской «Браги» (1:2), стоившее москвичам места в групповом этапе ЛЕ.

После чего дружина Олега Кононова дважды уступила в чемпионате России, поочередно проиграв в родных пенатах «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2) в последнем туре первенства.

В пяти домашних встречах текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» добыл две виктории, раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 4:4.

В прошлом сезоне «Уфа» дома обыграла «Спартак» со счетом 2:0, а в Москве победили «красно-белые» — 1:0. За все время противостояний этих команд, оппоненты одержали по четыре победы, две встречи завершились вничью.

Прогноз на «Уфа» — «Спартак»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.25.

На викторию «Уфы» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.20

«Спартак» загнал себя в непростую ситуацию. И очередную неудачу фанаты «красно-белых» просто не поймут. Прогнозируем, что москвичи как минимум не проиграют в Уфе. Ставим не гостей с форой. 0