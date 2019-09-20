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    Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?

    «Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч РПЛ 20 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Уфа» — «Спартак»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В пятницу, 20 сентября, в стартовом поединке десятого тура российской Премьер-лиги «Уфа» на стадионе «Нефтяник» примет московский «Спартак». Начало встречи — в 17:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Сентября 2019 года
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    «Уфа»

    Башкирская команда после девяти туров российского первенства расположилась на девятой позиции, имея на своем счету 11 баллов, опережая опасную зону на три очка.

    После удачной серии еще в прошлом месяце, где уфимцы на своей арене поочередно одолели «Ростов» (2:0) и «Зенит» (1:0), вот уже две игры они не знают вкуса побед.

    Еще перед международным перерывом «горожане» в родных пенатах уступил «Оренбургу» со счетом 1:2, а в прошлом туре они поделили очки с «Динамо» (0:0) в Москве.

    На своей арене в текущем розыгрыше РПЛ подопечные Вадима Евсеева выиграли в трех встречах при двух поражениях, забивая при этом в каждом матче.

    «Спартак»

    У московского коллектива на счету числится 14 пунктов, с которыми он идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая тройке лидеров шесть баллов.

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    «Красно-белые» на данный момент переживают не лучшие время, проиграв в последних трех встречах. Начали они эту серию с домашнего поражения от португальской «Браги» (1:2), стоившее москвичам места в групповом этапе ЛЕ.

    После чего дружина Олега Кононова дважды уступила в чемпионате России, поочередно проиграв в родных пенатах «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2) в последнем туре первенства.

    В пяти домашних встречах текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» добыл две виктории, раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 4:4.

    В прошлом сезоне «Уфа» дома обыграла «Спартак» со счетом 2:0, а в Москве победили «красно-белые» — 1:0. За все время противостояний этих команд, оппоненты одержали по четыре победы, две встречи завершились вничью.

    Прогноз на «Уфа» — «Спартак»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.25.

    На викторию «Уфы» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.20

    «Спартак» загнал себя в непростую ситуацию. И очередную неудачу фанаты «красно-белых» просто не поймут. Прогнозируем, что москвичи как минимум не проиграют в Уфе. Ставим не гостей с форой. 0

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    «Уфа» — «Спартак». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч РПЛ 20 сентября 2019 года. Прогноз на «Уфа» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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