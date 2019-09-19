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    Как «Порту» сыграет с еще одним неудачником Лиги чемпионов?

    «Порту» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Порту Прогнозы на Португалия
    Прогноз на «Порту» — «Янг Бойз»
    Зе Луиш
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Порту» будет принимать «Янг Бойз». Матч пройдет 19 сентября на «Драгау». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Янг Бойз».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.48
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  • 4.35
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    «Порту»

    «Порту» сенсационно не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв «Краснодару» (1:0 и 2:3) и теперь довольствуется выступлением в Лиге Европы.

    К старту в ЛЕ подопечные Сержио Консейсао подходят с серией из четырех подряд побед (с общим счетом 12:2) в чемпионате Португалии, которая последовала за вылетом из ЛЧ.

    Перед игрой с «Янг Бойз» «Порту» на выезде играл с «Портимоненсе». Удалось выиграть со счетом 3:2, но была прервана серия из трех матчей без пропущенных голов.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В таблице чемпионата Португалии после пяти туров «Порту» с двенадцатью очками располагается на третьей строчке.

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» также не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. На пути чемпиона Швейцарии оказалась «Црвена Звезда», которая забила больше на выезде (2:2 и 1:1).

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    Перед стартом в Лиге Европы «Янг Бойз» покуражился в Кубке Швейцарии. Подопечные Джерардо Сеоане вынесли «Фрайенбах» со счетом 11:2.

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    • Перед этим «Янг Бойз» сыграл вничью в чемпионате Швейцарии против «Люцерна» (2:2), прервав свою четырехматчевую победную серию в национальном первенстве.

    В турнирной таблице чемпионата Швейцарии у «Янг Бойз» после шести туров 14 очков и вторая строчка. У команды 13 забитых и 5 пропущенных.

    Прогноз

    На победу «Порту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,56, на ничью — 4,44, а на победу «Янг Бойз» — 6,40.

    Прогноз на матч «Порту» — «Янг Бойз» — победа хозяев и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,82. 0

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    «Порту» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Порту» — «Янг Бойз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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