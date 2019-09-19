«Порту» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

«Порту»
«Порту» сенсационно не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв «Краснодару» (1:0 и 2:3) и теперь довольствуется выступлением в Лиге Европы.
К старту в ЛЕ подопечные Сержио Консейсао подходят с серией из четырех подряд побед (с общим счетом 12:2) в чемпионате Португалии, которая последовала за вылетом из ЛЧ.
Перед игрой с «Янг Бойз» «Порту» на выезде играл с «Портимоненсе». Удалось выиграть со счетом 3:2, но была прервана серия из трех матчей без пропущенных голов.
Календарь и таблица Лиги Европы
В таблице чемпионата Португалии после пяти туров «Порту» с двенадцатью очками располагается на третьей строчке.
«Янг Бойз»
«Янг Бойз» также не удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. На пути чемпиона Швейцарии оказалась «Црвена Звезда», которая забила больше на выезде (2:2 и 1:1).
Перед стартом в Лиге Европы «Янг Бойз» покуражился в Кубке Швейцарии. Подопечные Джерардо Сеоане вынесли «Фрайенбах» со счетом 11:2.
Перед этим «Янг Бойз» сыграл вничью в чемпионате Швейцарии против «Люцерна» (2:2), прервав свою четырехматчевую победную серию в национальном первенстве.
В турнирной таблице чемпионата Швейцарии у «Янг Бойз» после шести туров 14 очков и вторая строчка. У команды 13 забитых и 5 пропущенных.
Прогноз
На победу «Порту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,56, на ничью — 4,44, а на победу «Янг Бойз» — 6,40.
Прогноз на матч «Порту» — «Янг Бойз» — победа хозяев и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,82. 0