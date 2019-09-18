«Байер» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.89) на тоталы в матче Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

В Леверкузене состоится матч Лиги чемпионов. В нем сойдутся «Байер» и московский «Локомотив». Встречу примет «Бай-Арена». Там стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. Прогноз на «Байер» — «Локомотив».

«Байер»

«Байер» потерпел крупное поражение в прошлом туре Бундеслиги от дортмундской «Боруссии» со счетом 4:0. Таким образом, команда не выигрывает уже два поединка кряду, поскольку перед этим дома «фармацевты» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (0:0).

Что касается выступлений в Лиге чемпионов, то здесь «красные» показывают себя неплохо. Они были непобедимы в 9 из 10 поединков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

К слову, в прошлом сезоне хозяева не принимали участия в ЛЧ. Вместо этого они выступали в Лиге Европы, где добрались до 1/16 финала, проиграв «Краснодару».

«Локомотив»

«Локомотив» потерял много хороших игроков. В частности, точно не выступят Фарфан и Алексей Миранчук. Они травмированы. Антон Миранчук и Хеведес тоже имеют проблемы со здоровьем, так что есть вероятность, что они не сыграют.

«Локо» выиграл один из трех последних матчей. В 9 туре РПЛ клуб одержал победу над «Сочи» со счетом 0:1. А до этого было поражение от «Ростова» (1:2) и ничья с «Краснодаром» (1:1).

В прошлом году «железнодорожники» заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. В целом сейчас у коллектива 6 поражений в 7 последних встречах ЛЧ.

Прогноз

Букмекеры вполне заслужено считают «Байер» фаворитом. На него дают 1.37, тогда как на «Локо» предлагают 9.80.

«Байер» имеет мощную линию атаки и довольно хорошую линию обороны. Так что «паровозам» будет очень непросто, учитывая, что у них очень большие проблемы с составом. Предлагаем поставить на ИТ 1 больше 2.0 за 1.89. 0