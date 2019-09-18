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    «Байер» потреплет нервы обороне «Локомотива»

    «Байер» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.89) на тоталы в матче Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Байер Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Байер» — «Локомотив»
    Петер Бос
    В Леверкузене состоится матч Лиги чемпионов. В нем сойдутся «Байер» и московский «Локомотив». Встречу примет «Бай-Арена». Там стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. Прогноз на «Байер» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.36
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.00
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    «Байер»

    «Байер» потерпел крупное поражение в прошлом туре Бундеслиги от дортмундской «Боруссии» со счетом 4:0. Таким образом, команда не выигрывает уже два поединка кряду, поскольку перед этим дома «фармацевты» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (0:0).

    Что касается выступлений в Лиге чемпионов, то здесь «красные» показывают себя неплохо. Они были непобедимы в 9 из 10 поединков.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    К слову, в прошлом сезоне хозяева не принимали участия в ЛЧ. Вместо этого они выступали в Лиге Европы, где добрались до 1/16 финала, проиграв «Краснодару».

    «Локомотив»

    «Локомотив» потерял много хороших игроков. В частности, точно не выступят Фарфан и Алексей Миранчук. Они травмированы. Антон Миранчук и Хеведес тоже имеют проблемы со здоровьем, так что есть вероятность, что они не сыграют.

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    «Локо» выиграл один из трех последних матчей. В 9 туре РПЛ клуб одержал победу над «Сочи» со счетом 0:1. А до этого было поражение от «Ростова» (1:2) и ничья с «Краснодаром» (1:1).

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    • В прошлом году «железнодорожники» заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. В целом сейчас у коллектива 6 поражений в 7 последних встречах ЛЧ.

    Прогноз

    Букмекеры вполне заслужено считают «Байер» фаворитом. На него дают 1.37, тогда как на «Локо» предлагают 9.80.

    «Байер» имеет мощную линию атаки и довольно хорошую линию обороны. Так что «паровозам» будет очень непросто, учитывая, что у них очень большие проблемы с составом. Предлагаем поставить на ИТ 1 больше 2.0 за 1.89. 0

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    «Байер» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.89) на тоталы в матче Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Байер» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.89
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