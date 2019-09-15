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    «Локо» набрал в Сочи три очка, но потерял второго Миранчука

    Реакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» в Сочи

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    «Локомотив» добился минимальной победы над «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ. Победу железнодорожникам принес гол полузащитника Гжегожа Крыховяка, забитый в середине первого тайма после передачи Федора Смолова.

    «Локо» потерял второго Миранчука

    Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев оценивает стартовые составы команд и отмечает, что «Локомотиву» пришлось быстро перестраиваться после начала встречи.

    «Если "Локомотив" вынужден обходиться без группы травмированных лидеров во главе с Алексеем Миранчуком, то у Точилина появилась приятная головная боль при выборе состава.

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    • Рисковать, впрочем, хозяева не стали. Только присоединившийся к команде после перехода из "Зенита" Мевля остался в запасе в компании с получившим повреждение в одной из предыдущих игр Новосельцевым. Зато в старт вернулся Миладинович, которому сократили наложенную за разбитый нос Чалова дисквалификацию. Правда, оценить оборонительные порядки черноморцев до середины первого тайма было невозможно по причине отсутствия серьезного давления со стороны соперника.

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    • Напротив, защищаться пришлось "Локомотиву". Не давал покоя своей бывшей команде Полоз, рвался к пролетавшему через площадь ворот мячу Карапетян, мастерски дирижировал игрой Нобоа... Хотя, эти локальные сложности железнодорожников были сущей мелочью в сравнении с травмой Антона Миранчука. Потерять разом двух братьев перед стартом в Лиге чемпионов — почти катастрофа. Но одно дело эмоциональное восприятие данной ситуации, и совсем другое — практическая реакция на нее и поиск альтернативных вариантов».

    Федор Смолов хорош в новой роли

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин хвалит атаку «Локомотива», оживившуюся после вынужденного перестроения.

    «Травма Антона Миранчука заставила "Локомотив" быстро перестроится. На поле вышел второй нападающий Эдер, а Федор Смолов переместился на позицию оттянутого форварда. Надо признать, что измененная схема помогла "железнодорожникам". До этого "Сочи" конкретно наседал на владения Гилерме, а с выходом долговязого португальца хозяева стали уделять больше внимания своей обороне. Эдер стягивал на себя как минимум 2 защитников, предоставляя больше свободы Смолову.

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    • И Федор в этой ситуации занимался притягиванием всех передач. Игра в подыгрыше у Смолова получалась гораздо интереснее, чем действия на переднем крае атаки. Как результат — отменная скидка Федора на выход Крыховяка один на один с Джанаевым с последующим голом. Конечно, рывок локомотивского опорника был крутым, но это не отменяет ценности смоловского паса. А ведь чуть более года назад на этом же стадионе "Фишт" Федор оставил в своей карьере жирное несмываемое пятно.

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    Твиттер "Локомотива" сообщал, что в атаке у команды все решает другая звезда. Но нет. Понятно, что "железнодорожники" всячески помогают Жоау Мариу быстренько адаптироваться и стать такой же машиной, как Крыховяк, но до "ведения игры в атаке" португальцу пока далековато. Как, например, вел игру его соотечественник Ману Фернандеш, у новичка "Локо" точно не получается. А вторая часть предложения была абсолютно верной — исполнение угловых Жоау Мариу забрал себе.

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    • Но в первом тайме со стандартов "Локомотив" ничего создать не мог. А в позиционных атаках у команды Юрия Семина все заканчивалось дальним ударами. Из-за пределов штрафной гости били чаще и много попадали в створ. Так что Джанаеву после легкого турне в сборную приходилось много работать. Но со всеми ударами, кроме голевого, голкипер "Сочи" справлялся».

    Заболотный нейтрализовал Хеведеса

    Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов отмечает грубую игру со стороны игроков «Сочи» во втором тайме.

    «Во втором тайме на стадионе "Фишт" градус игры значительно возрос. Футболисты "Сочи", вынужденные отыгрываться, стали больше времени проводить на половине поля "Локомотива". Нервничая из-за неудовлетворительного результата на табло и важных решений судьи в пользу гостей, хозяева несколько раз срывались — неоднократно на арбитра кричал Ибрагим Цаллагов.

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    • Под конец встречи игра стала очень грубой. Жертвой ситуации на поле и лба Заболотного стал Бенедикт Хёведес. В верховом единоборстве с нападающим "Сочи" немец заработал рассечение головы, после чего был заменён на Мурило.

    К счастью для гостей, больше травмироваться никто не успел. "Железнодорожники" отстояли преимущество в счёте и благодаря голу Крыхоявяка заработали три очка, поднявшись на 4 место в таблице. Кстати, Гдегож не в первый раз в этом сезоне добывает победу для "Локомотива". Ранее, в матче с "Крыльями Советов" поляк забил в добавленное время, с трудом вырвав для команды заветные три очка.

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    Сейчас полузащитник с 4 забитыми мячами — лучший бомбардир "Локомотива". По сравнению с любым из предыдущих своих сезонов он аномально много бьёт по воротам, но зато и неожиданно много забивает. Похоже, в России поляк открыл в себе новый талант». 0

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