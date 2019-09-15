СПАЛ — «Лацио». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии 15 сентября 2019 года

В третьем туре итальянской Серии А СПАЛ будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Паоло Мацца» 15 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на СПАЛ — «Лацио».

СПАЛ

На данный момент подопечные Леонардо Семпличи являются одним из пяти коллективов, который еще не набрал очков в чемпионате. За два матча бело-голубые забили 2 гола, пропустив при этом 4 мяча.

Свой сезон команда из города Феррара начала с Кубка Италии. Там в 1/32 финала СПАЛ без проблем справился с клубом «Фералписало» (3:1).

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Спустя неделю в первом туре Серии А подопечные Семпличи на своем поле уступили «Аталанте» в результативной встрече (2:3).

А во втором поединке чемпионата бело-голубые в Болонье потерпели поражение от одноименной команды (0:1).

«Лацио»

Сейчас «орлята» с 4 очками, заработанными в двух встречах, располагаются в верхней части турнирной таблице. В этих матчах подопечные Симоне Индзаги сумели забить 4 гола, а пропустили всего один мяч.

В отличие от многих представителей чемпионата Италии, «Лацио» еще не играл в Кубке страны, поэтому сезон для римского коллектива начался с конца августа.

В дебютном матче итальянского первенства бело-голубые отправились на выезд в Геную. Там гости разгромили местную «Сампдорию» (0:3). Чиро Иммобиле оформил в этой встрече дубль.

Поединок второго тура завершился ничьей в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском». Два столичных коллектива расписали мировую (1:1).

Прогноз

На победу СПАЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,70, на ничью — 4,10, а на победу «Лацио» — 1,63.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Лацио» больше 1,5 с коэффициентом 1,70. 0