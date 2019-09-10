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    Остановит ли Албания победную поступь Исландии?

    Албания — Исландия. Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Евро-2020 10 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Албании Прогнозы на сборную Исландии
    Прогноз на Албания — Исландия
    Исландия идет на третьем месте в группе
    10 сентября в Элбасане сойдутся команды из группы H Албания и Исландия. Матч квалификации на Евро-2020 состоится на стадионе «Элбасан Арена. Мяч введут в игру в 21:45 по мск. Прогноз на Албания — Исландия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 10 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.35
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    Албания

    В первом туре отбора Евро-2020 подопечные Эдоардо Рейи дома проиграли Турции (0:2). Затем «Горные орлы» отправились в гости к Андорре, которую победили со счетом 3:0.

    В июне сборная Албании в отборе Евро-2020 проиграла на выезде Исландии (0:1) и победила дома Молдавию (2:0).

    В предыдущем туре коллектив гости у Франции и потерпел разгром со счетом 1:4.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В группе Н албанская команда с шестью очками идет на 4-м месте. У идущей пятой Молдавии три балла, замыкает таблицу Андорра (0 пунктов).

    Исландия

    В турнирной таблице группы H сборная Исландии занимает третье место с 12 набранными очками по итогам пяти туров — столько же и у первых двух команд в секстете.

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    Команда Эрика Хамрена начала отборочный турнир с выездной победы над сборной Андорры (2:0). После этого «Викинги» на «Стад де Франс» потерпели крупное поражение от лидера группы сборной Франции (0:4).

    Вторую победу коллектив одержал в домашнем поединке, когда была повержена Албания с минимальным результатом — 1:0. После этого он победил дома Турцию (2:1).

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    • В предыдущем поединке он снова принимал очередного соперника — Молдову — на своем поле и разгромил его 3:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что Исландия выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0

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    Албания — Исландия. Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Евро-2020 10 сентября 2019 года. Прогноз на Албания — Исландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
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