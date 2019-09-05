Финляндия — Греция. Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Евро-2020 5 сентября 2019 года

Финляндия
Финны стартовали неудачно, но затем они компенсировали это тремя победами кряду. В итоге сейчас Финляндия занимает второе место в группе J с 6 очками, опережая Армению на 3 пункта.
В первом круге хозяева уступили Италии со счетом 2:0. После этого «филины» больше не пропускали. Они сумели добыть «сухую» победу над Арменией с результатом 0:2. После они взяли по 3 очка в противостояниях с Боснией и Герцеговиной и сборной Лихтенштейна. Во всех случаях команда побеждала со счетом 2:0.
Самый лучший бомбардир в составе финнов Темму Пукки. Игрок находится в прекрасной форме. Он забил 3 гола и отдал один голевой пасс. В АПЛ игрок оформил 5 мячей в 4 поединках.
Греция
Греция выиграла лишь раз. В трех остальных поединках гости не смогли добыть победу. В стартовом матче отбора команда одолела Лихтенштейн 0:2. За этим результатом последовала ничья с Боснией и Герцеговиной (2:2).
В последних двух турах «эллины» проиграли 0:3 Италии и 2:3 Армении. Так что нахватались греки голов достаточно.
Если считать товарищеский матч с Турцией (2:1), то безвыигрышная серия команды составит 4 поединка.
Самым опасным в составе «бело-синих» является Фортунис. У него такая же статистика, как и у финна Пукки.
Прогноз
Финляндия по делу считается фаворитом — 2.17 против 4.10. Коэфф 3.00 дают на ничью.
В Лиге наций команды обыгрывали друг друга по разу — 1:0 Греция и 2:0 Финляндия. В 7 домашних очных матчах финны оставались непобедимы. При этом в 4 из 7 встреч они одерживали победу.
Мы ставим на Финляндию. Все-таки команда находится в хорошей форме, особенно в рамках этого Евро. 0