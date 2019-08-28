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    Сумеет ли Роджерс настроить «Лестер» на победу?

    «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Английской лиги 28 августа 2019 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Лестер»
    Жоэлинтон
    В 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги «Ньюкасл» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 28 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Лестер».

    «Ньюкасл»

    Летом «сороки» провели всего 5 матчей в рамках предсезонной подготовки. После отставки Рафы Бенитеса с поста главного тренера и назначения Стива Брюса «Ньюкасл» в первый же день работы нового специалиста проиграл «Вулверхэмптону» (0:4).

    Чуть позже черно-белые минимально победили «Вест Хэм» (1:0), а спустя неделю уступили представителю Чемпионшипа «Престону» — 2:1. В конце июля «горожане» обыграли «Хиберниан» (1:3), а в начале августа оказались сильнее «Сент-Этьена» (2:1).

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    На старте АПЛ «Ньюкасл» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1), а во втором туре команда не справилась с «Норвичем» на выезде, потерпев поражение (3:1).

    Однако, отправившись в Лондон в рамках 3 тура АПЛ, «сороки» победили «Тоттенхэм» (0:1).

    «Лестер»

    Во время предсезонки «Лестер» провел 6 товарищеских матчей, 5 из которых выиграл и лишь раз сыграл вничью с «Ротерхэмом» (2:2).

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    Важно отметить, что 5 раз «лисы» встречались с представителями низших английских дивизионов, а также с итальянской «Аталантой», где синие обыграли соперников (2:1).

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    • В Премьер-лиге дела у подопечных Брендана Роджерса обстоят весьма неплохо. В 1 туре «Лестер» расписал мировую с «Вулверхэмптоном» (0:0), затем в Лондоне добыл один балл в непростой битве с «Челси» (1:1).

    3 тур для команды закончился победой в выездном матче против «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 3,30, а на победу «Лестера» — 2,41.

    Наш прогноз на матч — проход «Лестера» с коэффициентом 1,75. 0

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    «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Английской лиги 28 августа 2019 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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