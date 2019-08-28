«Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Английской лиги 28 августа 2019 года

«Ньюкасл»
Летом «сороки» провели всего 5 матчей в рамках предсезонной подготовки. После отставки Рафы Бенитеса с поста главного тренера и назначения Стива Брюса «Ньюкасл» в первый же день работы нового специалиста проиграл «Вулверхэмптону» (0:4).
Чуть позже черно-белые минимально победили «Вест Хэм» (1:0), а спустя неделю уступили представителю Чемпионшипа «Престону» — 2:1. В конце июля «горожане» обыграли «Хиберниан» (1:3), а в начале августа оказались сильнее «Сент-Этьена» (2:1).
На старте АПЛ «Ньюкасл» на своем поле проиграл «Арсеналу» (0:1), а во втором туре команда не справилась с «Норвичем» на выезде, потерпев поражение (3:1).
Однако, отправившись в Лондон в рамках 3 тура АПЛ, «сороки» победили «Тоттенхэм» (0:1).
«Лестер»
Во время предсезонки «Лестер» провел 6 товарищеских матчей, 5 из которых выиграл и лишь раз сыграл вничью с «Ротерхэмом» (2:2).
Важно отметить, что 5 раз «лисы» встречались с представителями низших английских дивизионов, а также с итальянской «Аталантой», где синие обыграли соперников (2:1).
В Премьер-лиге дела у подопечных Брендана Роджерса обстоят весьма неплохо. В 1 туре «Лестер» расписал мировую с «Вулверхэмптоном» (0:0), затем в Лондоне добыл один балл в непростой битве с «Челси» (1:1).
3 тур для команды закончился победой в выездном матче против «Шеффилд Юнайтед» (1:2).
Прогноз
На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 3,30, а на победу «Лестера» — 2,41.
Наш прогноз на матч — проход «Лестера» с коэффициентом 1,75. 0