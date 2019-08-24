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    Помогут ли новички «Динамо» добыть победу?

    «Тамбов» — «Динамо». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата России 24 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Тамбов Прогнозы на Динамо
    Прогноз на «Тамбов» — «Динамо»
    Максимилиан Филипп
    В субботу, 24 августа, в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги «Тамбов» в домашнем поединке сыграет с московским «Динамо». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.95
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    «Тамбов»

    Тамбовская команда по итогам шести туров находится на 14 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе четыре очка, опережая на балл зону прямого вылета.

    Начали свой дебютный сезон в «вышке» «волки» с двух выездных поражений по 1:2 от «Зенита» и «Локомотива». Затем одержали свою первую викторию в Премьер-лиге, одолев на своей территории «Спартак» со счетом 2:0.

    В следующем поединке «красно-синие» уступили в домашней игре тульскому «Арсеналу» (0:1), потом поделили очки с «Оренбургом» (2:2) в гостях, а в последнем туре они были повержены «Краснодаром» (0:2) дома.

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    • В трех домашних встречах, которые на данный момент «Тамбов» проводит в Саранске, команда раз победила при двух поражениях, разница мячей — 2:3.

    «Динамо»

    «Динамовцы» имеют в своей копилке на один пункт больше и находится строкой выше, чем их предстоящий противник.

    «Бело-голубые» начали это сезон начали этот сезон ничьей с тульским «Арсеналом» (1:1), после чего на своей арене проиграли казанскому «Рубину» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    В третьем туре московский коллектив обыграл в Москве «Урал» (2:0), в следующем поединке расписал мировую в московском дерби со «Спартаком» (0:0). А вот две последние встречи «Динамо» проиграло в родных пенатах — «Зениту» (0:2) и «Локомотиву» (1:2).

    Оба выездных матча в текущем розыгрыше РПЛ закончились для москвичей ничейными результатами.

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    В сезоне 2016/17 в рамках ФНЛ «Динамо» дважды обыграло «Тамбов» — 3:0 и 2:1.

    Прогноз на «Тамбов» — «Динамо»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.96, победа «Тамбова» — 4.40, ничья — 3.35.

    Прогнозируем, что динамовский коллектив, который осуществил ряд громких трансферов, добудет в этом поединке три балла. 0

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    «Тамбов» — «Динамо». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата России 24 августа 2019 года. Прогноз на «Тамбов» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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