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    Что покажет «Бавария» против неудобного соперника?

    «Бавария» — «Герта». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Бундеслиги 16 августа 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Герта»
    «Бавария» откроет сезон в Бундеслиге домашним матчем
    В пятницу, 16 августа, «Бавария» будет принимать на своем поле «Герту» в рамках первого тура нового сезона немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.17
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  • 7.50
  • 2
  • 15.30
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    «Бавария»

    В межсезонье «Бавария» принимала участие в традиционном Международном кубке чемпионов. В трех матчах мюнхенцы одержали две победы.

    После поражения от «Арсенала» (1:2) «Бавария» обыграла «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0).

    Для чемпиона и обладателя Кубка Германии новый сезон начался матчем за Суперкубок Германии. Подопечные Нико Ковача в первой официальной игре сезона проиграли «Боруссии» со счетом 0:2.

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    Перед поединком в Кубке Германии подопечные Нико Ковача провели забавный товарищеский матч, разгромив любителей из «Роттах-Эгерн» со счетом 23:0. В кубковой игре с «Энерги» 12 августа так покуражиться не удалось, но победила команда комфортно — 3:1.

    Этим летом клуб продал защитника Матса Хуммельса, а приобрел молодого чемпиона мира Бенжамена Павара. Также в обороне появился Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.

    «Герта»

    Команда Анте Човича в прошлом сезоне была типичным середняком и заняла итоговое 11-е место, опередив зону вылета на 22 пункта.

    Берлинцы начали сезон кубковой игрой протий «Айхтета» и сумели победить со счетом 5:1.

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    Перед этим был ряд товарищеских поединков с яркими соперниками и яркими результатами — против «Фенербахче» (2:1), «Вест Хэма» (3:5) и «Кристал Пэлас» — 0:4.

    Главным трансфером клуба стала покупка у «Уотфорда» 21-летнего полузащитника Доди Лукебакио за 20 миллионов евро. Парень проявил себя в составе «Фортуны» на правах аренды, а теперь переехал в Германию на постоянной основе.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 1.18, тогда как успех гостей оценивается в 16.0, а ничья — в 8.20.

    В шести последних матчах против «Герты» у «Баварии» лишь две победы, поэтому очевидно, что команда из Берлина — не самый удобный оппонент для чемпионов. Это только старт сезона, поэтому вряд ли конкретно в данном случае «Бавария» оформит разгром. Кроме того, «Герта» любит и умеет забивать, поэтому ждем яркого зрелища с обеих сторон. Предлагаем поставить на победу «Герты» с форой +2,5 гола за 1.69. 0

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    «Бавария» — «Герта». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Бундеслиги 16 августа 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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