«Краснодар» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

«Краснодар»
В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте, набрав одинаковое количество очков со вторым «Локомотивом» — 56. «Быки» воплотили мечту своих болельщиков и привезли в город Лигу чемпионов.
В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором одержали три победы в трех матчах. Что касается новичков, то клуб подписал из голландского чемпионата хавбеков Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо. Ушли из клуба Каборе и Перейра.
Новый чемпионат команда начала не очень успешно, но затем удалось реабилитироваться. Подопечные Мурада Мусаева одержали две победы при одной ничьи и одном поражении. Сначала «быки» уступили «Ахмату» (0:1), что стало настоящей сенсацией.
Затем были победы над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0), а также главное событие минувшего тура — выезд в гости к «Зениту». Питерцы в родных стенах чаще били по воротам, но краснодарцы открыли счет на 80-й минуте, а затем очень досадно упустили победу в добавленное время — 1:1.
Это будет дебютное выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов, что несоизмеримо с опытом предстоящего соперника.
«Порту»
Команда в прошлом сезоне чемпионата Португалии активно боролась за чемпионство, но в итоге на двва очка отстала от «Бенфики» и завоевала лишь серебряные медали.
Для «драконов» выступление в Лиге чемпионов — явление абсолютно привычное. Более того, болельщики вряд ли рассматривают даже возможность вылета команды на стадии квалификации, ведь за последние 16 лет худшим результатом «Порту» был невыход из группы.
Например, в прошлом сезоне ЛЧ команда сумела выиграть свою группу, выйти в плей-офф, а там разобраться с «Ромой» и пробиться в четвертьфинал. Уже на этой стадии португальцев остановил будущий чемпион турнира «Ливерпуль» — 0:2 и 1:4.
Португальский гранд традиционно работает на продажу своих звезд. Весной в «Реал» за 50 миллионов евро ушел Эдер Милитао, а Фелипе был продан «Атлетико» за 20 миллионов.
Из новичков стоит выделить трансфер форварда «Спартака» Зе Луиша, а также хавбека сборной Японии Сея Накадзимы. Также команду пополнили колумбийцы Луис Диас, Матеус Урибе и аргентинский голкипер Агустин Марчесин.
В последних товарищеских поединках 16 июля подопечные Сержиу Консейсау одолели «Фулхэм» (1:0) и 27 июля уступили «Монако» (0:1).
Прогноз
На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.25, а на успех «Порту» — 2.60.
На стороне хозяев — игровая практика, ведь сезон в России уже стартовал. «Порту», в свою очередь, является более опытным еврокубковым бойцом, но здесь же может иметь место недооценка российской команды.
Ожидаем, что на забитой домашней арене «Краснодар» пойдет вперед и обязательно сможет забить, но при этом португальцы наверняка достигнут той же цели. Ставим на то, что обе команды забьют за 1.81. 0