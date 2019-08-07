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    Как завершится исторический матч «Краснодара» в Лиге чемпионов?

    «Краснодар» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

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    Прогноз на «Краснодар» — «Порту»
    «Краснодар» дебютирует в ЛЧ
    В среду, 7 августа, «Краснодар» на своем поле будет принимать «Порту» в рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Порту».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 07 Августа 2019 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Порту Порту
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
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    «Краснодар»

    В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте, набрав одинаковое количество очков со вторым «Локомотивом» — 56. «Быки» воплотили мечту своих болельщиков и привезли в город Лигу чемпионов.

    В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором одержали три победы в трех матчах. Что касается новичков, то клуб подписал из голландского чемпионата хавбеков Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо. Ушли из клуба Каборе и Перейра.

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    Новый чемпионат команда начала не очень успешно, но затем удалось реабилитироваться. Подопечные Мурада Мусаева одержали две победы при одной ничьи и одном поражении. Сначала «быки» уступили «Ахмату» (0:1), что стало настоящей сенсацией.

    Затем были победы над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0), а также главное событие минувшего тура — выезд в гости к «Зениту». Питерцы в родных стенах чаще били по воротам, но краснодарцы открыли счет на 80-й минуте, а затем очень досадно упустили победу в добавленное время — 1:1.

    Это будет дебютное выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов, что несоизмеримо с опытом предстоящего соперника.

    «Порту»

    Команда в прошлом сезоне чемпионата Португалии активно боролась за чемпионство, но в итоге на двва очка отстала от «Бенфики» и завоевала лишь серебряные медали.

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    • Для «драконов» выступление в Лиге чемпионов — явление абсолютно привычное. Более того, болельщики вряд ли рассматривают даже возможность вылета команды на стадии квалификации, ведь за последние 16 лет худшим результатом «Порту» был невыход из группы.

    Например, в прошлом сезоне ЛЧ команда сумела выиграть свою группу, выйти в плей-офф, а там разобраться с «Ромой» и пробиться в четвертьфинал. Уже на этой стадии португальцев остановил будущий чемпион турнира «Ливерпуль» — 0:2 и 1:4.

    Португальский гранд традиционно работает на продажу своих звезд. Весной в «Реал» за 50 миллионов евро ушел Эдер Милитао, а Фелипе был продан «Атлетико» за 20 миллионов.

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    Из новичков стоит выделить трансфер форварда «Спартака» Зе Луиша, а также хавбека сборной Японии Сея Накадзимы. Также команду пополнили колумбийцы Луис Диас, Матеус Урибе и аргентинский голкипер Агустин Марчесин.

    В последних товарищеских поединках 16 июля подопечные Сержиу Консейсау одолели «Фулхэм» (1:0) и 27 июля уступили «Монако» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.25, а на успех «Порту» — 2.60.

    На стороне хозяев — игровая практика, ведь сезон в России уже стартовал. «Порту», в свою очередь, является более опытным еврокубковым бойцом, но здесь же может иметь место недооценка российской команды.

    Ожидаем, что на забитой домашней арене «Краснодар» пойдет вперед и обязательно сможет забить, но при этом португальцы наверняка достигнут той же цели. Ставим на то, что обе команды забьют за 1.81. 0

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    «Краснодар» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года. Прогноз на «Краснодар» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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