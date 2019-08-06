ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»Сели на хвост. ЦСКА стал главным преследователем «Зенита» «Боруссия» одержала убедительную победу«Боруссия» нанесла психологический удар по «Баварии» Ярослав РакицкийРПЛ. Ничья в московском дерби, ЦСКА обыграл «Рубин», «Зенит» и «Краснодар» обменялись голами
  • 13:00
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2019/2020. Онлайн
  • 14:30
    • Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн
  • 10:13
    • «МЮ» отказался от обмена Погба на Хамеса
  • 09:58
    • Медведев стал седьмым в чемпионской гонке АТР
  • 09:43
    • Дида стал тренером «Милана»
  • 09:13
    • СМИ: «Динамо» отказалось от подписания Габигола
  • 08:43
    • Миньоле покинул «Ливерпуль» и вернулся на родину
    Все новости спорта

    Станет ли Бельгия гостеприимной для киевского «Динамо»?

    «Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 6 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Брюгге Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз на «Брюгге» — «Динамо» Киев
    Деннис Бонавентуре
    Во вторник, 6 августа, «Брюгге» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ян Брейдель», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Брюгге» — «Динамо» Киев.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.95
  • Играть!
    •

    «Брюгге»

    «Брюгге» — вице-чемпион Бельгии, который в прошлом сезоне во внутреннем первенстве пропустил вперед только «Генк», у которого оказалось всего на два балла больше.

    «Черно-синие» также запомнились выступлениями в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов они не смогли на равных бороться с «Атлетико» и дортмундской «Боруссией», зато опередили «Монако» и оказались в Лиге Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч проиграли «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).

    В летних товарищеских матчах «Брюгге» проявил себя хорошо, одержав пять побед в семи играх, а единственное поражение потерпел от АЗ (2:5).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В новом сезоне чемпионата Бельгии «Брюгге» стартовал с побед над «Васланд-Бевереном» (3:1) и «Сент-Трюйденом» (6:0).

    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» в прошлом сезоне тоже заняло второе место в национальном чемпионате, проиграв чемпионскую гонку донецкому «Шахтеру».

    В квалификации Лиги чемпионов год назад «бело-синие» не справились с «Аяксом» (1:3 и 0:0), а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала, где без шансов уступили «Челси» (0:3 и 0:5).

    Все прогнозы на футбол

    В конце июля подопечные Александра Хацкевича подняли себе настроение, одержав волевую победу над «Шахтером» (2:1) в матче за Суперкубок Украины.

    Что касается чемпионата Украины, то в нем «Динамо» уже успело победить «Львов» (3:0) и «Карпаты» (2:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брюгге» — 1.97, победа «Динамо» — 3.90, ничья — 3.50.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Сложно выделить явного фаворита в этой паре, ведь обе команды имеют приблизительно равные составы.

    Действительно, в Бельгии инициатива должна быть на стороне «черно-синих», но вряд ли они будут рисковать, играя только на победу.

    Нам кажется, что обе команды изберут осторожную тактику, поэтому наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.74.

    Еще один вариант — ставка «обе команды забьют: нет», которая принимается с коэффициентом 1.90. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?
    • 12:45 01/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Битва тренеров АПЛ. Сульшер и Лэмпард — в роли отстающих
    • 01:55 01/08/2019     Антонио Конте
  • Напряженное лето «Интера». У Конте хватает проблем
    • 18:55 30/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 6 августа 2019 года. Прогноз на «Брюгге» — «Динамо» Киев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Гвардиола против Клоппа. Новое великое противостояние?Сезон в Англии откроется матчем между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Вчера в 14:320
  • 08:13
    • Медведев уступил Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
  • 23:56
    • «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
  • 23:27
    • «Сочи» разошелся миром с «Уфой»
    Малком Футбол Малком дебютировал без блеска. «Зенит» потерял первые очки в РПЛРеакция СМИ на ничью в матче 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» Вчера в 09:270
  • Экспресс дня

  • Что принесет старт сезона в Англии?
  • 3.25
    •
  • 09:28
    • Деле Алли пропустит старт сезона АПЛ
  • 08:58
    • Гаттузо отказал «Нанту»
  • 08:27
    • Чжэн Сайсай — чемпионка турнира в Сан-Хосе
    Андре Шюррле на скамейке запасных Футбол Обоюдное поражение соседей. Московское дерби осталось без победителяНа «Открытие Арене» «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью Вчера в 00:510
  • 23:00
    • «Барселона» вырвала победу у «Арсенала» в матче Кубка Гампера
  • 20:53
    • ЦСКА обыграл «Рубин» благодаря голу Чалова
  • 19:08
    • «МанСити» по пенальти одолел «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие