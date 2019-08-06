«Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 6 августа 2019 года

Во вторник, 6 августа, «Брюгге» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ян Брейдель», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Брюгге» — «Динамо» Киев.

«Брюгге»

«Брюгге» — вице-чемпион Бельгии, который в прошлом сезоне во внутреннем первенстве пропустил вперед только «Генк», у которого оказалось всего на два балла больше.

«Черно-синие» также запомнились выступлениями в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов они не смогли на равных бороться с «Атлетико» и дортмундской «Боруссией», зато опередили «Монако» и оказались в Лиге Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч проиграли «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).

В летних товарищеских матчах «Брюгге» проявил себя хорошо, одержав пять побед в семи играх, а единственное поражение потерпел от АЗ (2:5).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В новом сезоне чемпионата Бельгии «Брюгге» стартовал с побед над «Васланд-Бевереном» (3:1) и «Сент-Трюйденом» (6:0).

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» в прошлом сезоне тоже заняло второе место в национальном чемпионате, проиграв чемпионскую гонку донецкому «Шахтеру».

В квалификации Лиги чемпионов год назад «бело-синие» не справились с «Аяксом» (1:3 и 0:0), а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала, где без шансов уступили «Челси» (0:3 и 0:5).

Все прогнозы на футбол

В конце июля подопечные Александра Хацкевича подняли себе настроение, одержав волевую победу над «Шахтером» (2:1) в матче за Суперкубок Украины.

Что касается чемпионата Украины, то в нем «Динамо» уже успело победить «Львов» (3:0) и «Карпаты» (2:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Брюгге» — 1.97, победа «Динамо» — 3.90, ничья — 3.50.

Сложно выделить явного фаворита в этой паре, ведь обе команды имеют приблизительно равные составы.

Действительно, в Бельгии инициатива должна быть на стороне «черно-синих», но вряд ли они будут рисковать, играя только на победу.

Нам кажется, что обе команды изберут осторожную тактику, поэтому наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.74.

Еще один вариант — ставка «обе команды забьют: нет», которая принимается с коэффициентом 1.90. 0