«Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч МЛС 5 августа 2019 года

В понедельник, 5 августа, в очередном туре регулярного сезона МЛС «Ди Си Юнайтед» на своей поле сыграет с «Филадельфия Юнион». Начало игры — в 02:30 по мск. Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион».

«Ди Си Юнайтед»

Клуб из Вашингтона после 24 матчей регулярного чемпионата расположился на третьей позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 36 очков, что на три меньше, чем у предстоящего противника, занимающего лидирующую позицию.

Последний раз «красно-черные» побеждали еще в середине июля, когда на выезде разгромили «Цинциннати» со счетом 4:1. После того они дважды проиграли и раз сыграли вничью.

Уступили «Атлата Юнайтед» (0:2) в игре чемпионата, а также были уничтожены французском «Марселем» (1:8) в товарищеском поединке. Мировая пришлась на матч прошлого тура против «Чикаго Файр» (0:0).

В 12 домашних матчей текущего розыгрыша МЛС «Ди Си Юнайтед» добыл пять побед, пять раз сыграли вничью и дважды проиграли, разница мячей — 19:14.

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» занимает первое место на Востоке, заработав в 24 поединках 39 баллов.

Клуб из штата Пенсильвания в последних трех поединках чемпионата чередовал выездные разгромные поражения с домашней победой.

По 0:4 «змеи» проиграли «Реал Солт-Лейк» и «Монреалю». Одолеть на своей территории удалось «Чикаго Файр» со счетом 2:0.

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12 гостевых встреч этого регулярного сезона принесли «Филадельфии Юнион» четыре виктории, три ничейных результата и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 15:23.

В прошлом сезоне «Ди Си Юнайтед» на своем поле обыграл «Филадельфию Юнион» сос четом 2:1.

Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ди Си Юнайтед» предлагают — 2.30.

На викторию «Филадельфия Юнион» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.75.

В последнее время лидер Восточной конференции очень плохо играет на выезде. Прогнозируем, что и в этой встрече «Филадельфия» проиграет в гостях. 0