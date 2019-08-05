ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав Ракицкий и его партнеры по команде сыграют с «Краснодаром»РПЛ. Московское дерби и поединок «Зенита» с «Краснодаром» Николя ПепеВзрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги Эден АзарЛа Лига или АПЛ: кто потратит больше денег этим летом?
  • 15:04
    • «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду за 25-30 млн евро
  • 10:24
    • Экс-голкипер «Зенита» перебрался в чемпионат Турции
  • 08:11
    • Медведев — в полуфинале турнира в Вашингтоне
  • 08:00
    • Месси отстранен от игр за сборную и оштрафован
  • 00:16
    • «МЮ» согласовал с «Лестером» трансфер Магуайра
  • 23:55
    • Гжегож Крыховяк — игрок июля в «Локомотиве»
  • 23:40
    • Садио Мане не поможет «Ливерпулю» в матче Суперкубка Англии
    Все новости спорта

    Догонит ли «Ди Си Юнайтед» «Филадельфию Юнион» в турнирке?

    «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч МЛС 5 августа 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»
    Лусиано Акоста
    В понедельник, 5 августа, в очередном туре регулярного сезона МЛС «Ди Си Юнайтед» на своей поле сыграет с «Филадельфия Юнион». Начало игры — в 02:30 по мск. Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион».

    «Ди Си Юнайтед»

    Клуб из Вашингтона после 24 матчей регулярного чемпионата расположился на третьей позиции в Восточной конференции, имея в своем активе 36 очков, что на три меньше, чем у предстоящего противника, занимающего лидирующую позицию.

    Последний раз «красно-черные» побеждали еще в середине июля, когда на выезде разгромили «Цинциннати» со счетом 4:1. После того они дважды проиграли и раз сыграли вничью.

    Уступили «Атлата Юнайтед» (0:2) в игре чемпионата, а также были уничтожены французском «Марселем» (1:8) в товарищеском поединке. Мировая пришлась на матч прошлого тура против «Чикаго Файр» (0:0).

  • Взрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги
  • «Арсенал» совершил рекордный трансфер в истории клуба
  • Вчера

    • В 12 домашних матчей текущего розыгрыша МЛС «Ди Си Юнайтед» добыл пять побед, пять раз сыграли вничью и дважды проиграли, разница мячей — 19:14.

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия Юнион» занимает первое место на Востоке, заработав в 24 поединках 39 баллов.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Клуб из штата Пенсильвания в последних трех поединках чемпионата чередовал выездные разгромные поражения с домашней победой.

    По 0:4 «змеи» проиграли «Реал Солт-Лейк» и «Монреалю». Одолеть на своей территории удалось «Чикаго Файр» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на спорт

    12 гостевых встреч этого регулярного сезона принесли «Филадельфии Юнион» четыре виктории, три ничейных результата и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 15:23.

    В прошлом сезоне «Ди Си Юнайтед» на своем поле обыграл «Филадельфию Юнион» сос четом 2:1.

    Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ди Си Юнайтед» предлагают — 2.30.

    На викторию «Филадельфия Юнион» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.75.

    В последнее время лидер Восточной конференции очень плохо играет на выезде. Прогнозируем, что и в этой встрече «Филадельфия» проиграет в гостях. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.44
  • Прогноз на матч Чертаново — Химки
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Сегодня в 19:00
    •  3.09
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Сегодня в 19:25
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Сегодня в 19:25
    •  1.57
  • Прогноз на матч Витесс — Аякс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Львов — Динамо Киев
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Сегодня в 21:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Бавария
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Завтра в 00:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тамбов — Арсенал Тула
  • Завтра в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Астана
  • Завтра в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андре Шюррле
  • Шюррле — не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»
    • 12:08 01/08/2019     Пеп Гвардиола
  • Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?
    • 12:45 01/08/2019     Николя Пепе
  • Взрывной и левоногий. За кого «Арсенал» отдал рекордные деньги
    • Вчера в 16:37
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч МЛС 5 августа 2019 года. Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Филадельфия Юнион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
    Тоже интересно
    «Арсенал» — «Нефтчи» Футбол Бакинский позор. Такому «Арсеналу» нечего делать в Лиге ЕвропыРеакция спортивных СМИ на поражение тульского «Арсенала» от «Нефтчи» Вчера в 01:100
  • 12:56
    • «Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд
  • 12:43
    • «Барселона» получит 7,5 процента от следующей продажи Малкома
  • 12:26
    • «СКА-Хабаровск» обыграл «Балтику», «Луч» проиграл дублю «Спартака»
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 01/08/2019 в 12:450
  • Экспресс дня

  • На что способен обновленный «Спартак»?
  • 3.09
    •
  • 12:10
    • Зобнин: Сейчас поддержка болельщиков особенно важна для «Спартака»
  • 10:57
    • Мак может перейти в «Бешикташ»
  • 10:41
    • Названа сумма трансфера Тила в «Спартак»
    Малком Футбол Из «Барселоны» — в «Зенит» во благоКто такой потенциальный новичок питерцев Малком? 01/08/2019 в 03:410
  • 10:09
    • Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
  • 08:23
    • Калинская обыграла Младенович в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
  • 22:54
    • ЦСКА связался с «Интером» для подписания Пушкаша
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие