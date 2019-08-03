«Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч Суперкубка Германии 3 августа 2019 года

«Боруссия» Дортмунд
Команда Люсьена Фавра провела пять товарищеских поединка в межсезонье и во всех одержала победу. Сначала «Шмели» выиграли у «Швайнберга» со счетом 10:0, а затем отправились в США, чтобы одолеть «Сиэтл Саундерс» 3:1.
Затем «Боруссия» вырвала победу у прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов — «Ливерпуля» (3:2). После этого с разгромным счетом 4:1 были биты «Удинезе» и «Сент-Галлен».
В межсезонье клуб серьезно усилился. На родину вернулся Матс Хуммельс, также выкуплен Пако Алькасер у «Барселоны», а в составе появились такие талантливые игроки как Юлиан Брандт, Торган Азар и Нико Шульц.
«Бавария»
Мюнхенцы добыли чемпионство в прошлом сезоне, догнав и перегнав дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице.
Этим летом клуб продал защитника Матса Хуммельса, а приобрел молодого чемпиона мира Бенжамена Павара. Также в обороне появился Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.
Помимо товарищеских встреч, во время летнего перерыва «Бавария» участвовала в двух турнирах — Международном кубке чемпионов и Кубке Ауди.
В МКЧ клуб уступил «Арсеналу» (1:2), но победил «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0). В Кубке Ауди он разгромил «Фенербахче» (6:1), но в финале по пенальти уступил «Тоттенхэму» после 2:2 в основное время.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех дортмундцев оценивается в 3,3, а ничья — в 3,7.
Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 4,5. 0