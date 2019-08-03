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    Кто выиграет Суперкубок Германии?

    «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч Суперкубка Германии 3 августа 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»
    «Боруссия» выиграла все матчи в межсезонье
    В субботу, 3 августа, «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Баварией» в рамках Суперкубка Германии. Встреча, которая пройдет в Дортмунде, начнется в 21.30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Суперкубок 03 Августа 2019 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.15
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    «Боруссия» Дортмунд

    Команда Люсьена Фавра провела пять товарищеских поединка в межсезонье и во всех одержала победу. Сначала «Шмели» выиграли у «Швайнберга» со счетом 10:0, а затем отправились в США, чтобы одолеть «Сиэтл Саундерс» 3:1.

    Затем «Боруссия» вырвала победу у прошлогоднего победителя Лиги Чемпионов — «Ливерпуля» (3:2). После этого с разгромным счетом 4:1 были биты «Удинезе» и «Сент-Галлен».

    В межсезонье клуб серьезно усилился. На родину вернулся Матс Хуммельс, также выкуплен Пако Алькасер у «Барселоны», а в составе появились такие талантливые игроки как Юлиан Брандт, Торган Азар и Нико Шульц.

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    «Бавария»

    Мюнхенцы добыли чемпионство в прошлом сезоне, догнав и перегнав дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице.

    Этим летом клуб продал защитника Матса Хуммельса, а приобрел молодого чемпиона мира Бенжамена Павара. Также в обороне появился Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.

    Помимо товарищеских встреч, во время летнего перерыва «Бавария» участвовала в двух турнирах — Международном кубке чемпионов и Кубке Ауди.

    В МКЧ клуб уступил «Арсеналу» (1:2), но победил «Реал» (3:1) и «Милан» (1:0). В Кубке Ауди он разгромил «Фенербахче» (6:1), но в финале по пенальти уступил «Тоттенхэму» после 2:2 в основное время.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом мюнхенцев, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех дортмундцев оценивается в 3,3, а ничья — в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 4,5. 0

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    «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч Суперкубка Германии 3 августа 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
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