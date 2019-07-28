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    Потерпит ли «Чертаново» в Калининграде первое поражение в сезоне?

    «Балтика» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч первенства ФНЛ 28 июля 2019 года

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    Прогноз на «Балтика» — «Чертаново»
    «Чертаново»
    В воскресенье, 28 июля, «Балтика» на своем поле примет «Чертаново» в рамках пятого тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Калининграде, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Балтика» — «Чертаново».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.45
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    «Балтика»

    В прошлом сезоне калининградский клуб финишировал на 16-м месте, сохранив место в ФНЛ только в связи с неполучением лицензии и финансовыми проблемами других команд.

    Впрочем, у «Балтики» самой были более чем серьезные финансовые проблемы, из-за которых зимой она потеряла половину состава и тренера.

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    Летом деньги были найдены, клуб провел трансферную кампанию: пришли Жиронкин, Чочиев, легионер Наилсон, Альшин, Овсиенко. Главный тренер Калешин на старте сезона отбывает 8-матчевую дисквалификацию.

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  • 26/05/2019

    • «Балтика» начала сезон с трех поражений, не забив ни мяча. Калининградцы дома уступили «Спартаку-2» (0:1), на выезде проиграли «Торпедо» (0:2) и на своем поле были биты «Чайкой» (0:1).

    Неудачная серия прервалась в выездном матче с воронежским «Факелом», в котором «Балтика» победила со счетом 2:1. С 3 очками команда расположилась на 14-м месте в таблице ФНЛ.

    «Чертаново»

    Московская команда в прошлом розыгрыше ФНЛ заняла пятое место, отстав от четвертой стыковой позиции всего лишь на один балл.

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    Этот чемпионат «Чертаново» начало с двух побед. В первом туре они одолели новичка «Чайку» на ее поле (1:0), а во втором игровом дне дома переиграли «Енисей» (2:1), выбывшим из РПЛ.

    В третьем матче нового сезона команда расписало мировую с «Факелом» в Воронеже со счетом 0:0, а в 4-м туре дома победила «Ротор» (1:0), забив быстрый гол на 7-й минуте.

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    С 10 очками дружина Игоря Осинькина находится на пятой позиции в турнирной таблице ФНЛ.

    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Чертаново» победило дома 3:1, но проиграло в Калининграде 0:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чертаново» — 2.40, победа «Балтики» — 3.20, ничья — 2.90.

    «Балтика» провально начала турнир проиграв пока оба домашних матча. «Чертаново» еще ни разу не потерпело поражения, и прогнозируем, что и в предстоящем матче подопечные Осинькина не проиграют.

    «Балтика» забила лишь в одном матче из 4-х, но и пропускает мало. «Чертаново» тоже не слишком результативно на старте сезона. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,45 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    «Балтика» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч первенства ФНЛ 28 июля 2019 года. Прогноз на «Балтика» — «Чертаново». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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