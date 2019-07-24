БАТЭ — «Русенборг». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

Белорусский БАТЭ сыграет с «Русенборгом» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится в Борисове на одноименном стадионе 24 июля. Начало в 20:00 мск. Прогноз на БАТЭ — «Русенборг».

БАТЭ

Клуб уже полностью погружен в сезон. Команда отыграла 15 матчей в национальном первенстве и занимает 2 место. За 8 последних официальных встреч «желто-синие» ни разу не проиграли. Более того, они одержали 2 победы кряду.

В прошлом раунде ЛЧ коллектив встречался с клубом «Пяст Гливице». В первом матче была ничья 1:1, а во втором — победа «борисовцев» со счетом 1:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Стоит отметить, что «батоны» регулярно пропускают. В прошлых 4 играх белорусская команда позволяла сопернику забить один мяч.

В прошлом сезоне БАТЭ выступал в групповой стадии Лиги Европы. Клуб даже вышел в 1/16 финала, но там уступил «Арсеналу» из Лондона.

«Русенборг»

Норвежцы тоже сыграли 15 матчей в чемпионате, а также провели ряд поединков в Кубке страны. Именно поэтому «Русенборг» уже давно должен был набрать форму.

Команда действительно неплохо выглядит — в 5 матчах 5 побед. Более того, «маленькие тролли» пропустили за этот период всего лишь 3 мяча.

В первом раунде квалификации «Русенборг» выступал против «Линфилда». В итоге общий счет составил 6:0 в пользу норвежцев — первая встреча 0:2 и вторая 4:0.

В последних 3 поединках Лиги чемпионов клуб оставался «сухим». Однако за последние 10 лет коллектив из Норвегии ни разу не попадал в финальную часть турнира. Правда, с Лигой Европы ситуация будет получше.

Прогноз

БАТЭ считают прямым претендентом на победу. Букмекеры дают следующие коэффициенты: 2.17 на хозяев, 3.60 на гостей и 3.20 на ничью.

Команды еще ни разу не встречались. Так что сложно предсказать, как будут развиваться события. Тем не менее ясно, что оба клуба будут бороться за выход в третий раунд, поэтому матч может получиться не очень результативным.

Как бы там ни было, но голы должны быть. БАТЭ частенько пропускает в последнее время, а если «Русенборг» сможет забить в Борисове, то это соответственно заставит «двуцветных» ответить. Прогноз — обе забьют за 1.95. 0