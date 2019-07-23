«Сабуртало» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля 2019 года

Во вторник, 9 июля, в первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов грузинский клуб «Сабуртало» дома сыграет с хорватским «Динамо» Загреб. Начало игры — 20:30 по мск. Прогноз на «Сабуртало» — «Динамо» Загреб.

«Сабуртало»

«Сабуртало», который является дебютантом европейский кубков, удачно начал свой первый евротурнир.

В первом раунде квалификации ЛЧ грузинская команда смогла пройти молдавский «Шериф», обыграв его в первом поединке со счетом 3:0 на его территории.

В ответном матче, прошедшем в Тбилиси, молдаване смогли отыграть негативный гандикап до 11-й минуты встречи, но грузины смогли забить во втором тайме (1:3) и прошли в следующий этап соревнований.

В чемпионате Грузии после 21 тура «Сабуртало» идет на второй месте, имея в своем активе 40 очков, уступая первому тбилисскому «Динамо» только один балл.

«Динамо» Загреб

Загребское «Динамо», в отличии от своего предстоящего оппонента, является многократным чемпионом своей страны и постоянно участвует в еврокубках.

На счету 20-кратного чемпиона Хорватии числятся участия на групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В минувшем сезоне «синие» преодолели два раунда отбора в ЛЧ, а на этапе плей-офф были выбиты швейцарским «Янг Бойз» (1:1 и 1:2) и отправились на просторы Лиги Европы, где добрались до 1/8 финала, проиграв на этой стадии португальской «Бенфике» (1:0 и 0:3 ОТ).

В недавно стартовавшем сезоне в Хорватии загребцы выиграли Суперкубок Хорватии, одолев «Риеку» (1:0), а также провели первый тур в национальном чемпионате, где переиграли «Локомотиву» со счетом 3:0.

Прогноз на «Сабуртало» — «Динамо» Загреб

Хорватский чемпион намного опытнее грузинского, а после сенсации в первом раунде отбора от «Сабуртало», будет настраиваться на грузин по-серьезному. Прогнозируем, что «Динамо» сможет забить не один гол в ворота дерзкого новичка. 0