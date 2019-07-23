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    «Динамо» Загреб не пожалеет дебютанта

    «Сабуртало» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Загреб
    Прогноз на «Сабуртало» — «Динамо» Загреб
    Бруно Петкович
    Во вторник, 9 июля, в первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов грузинский клуб «Сабуртало» дома сыграет с хорватским «Динамо» Загреб. Начало игры — 20:30 по мск. Прогноз на «Сабуртало» — «Динамо» Загреб.

    «Сабуртало»

    «Сабуртало», который является дебютантом европейский кубков, удачно начал свой первый евротурнир.

    В первом раунде квалификации ЛЧ грузинская команда смогла пройти молдавский «Шериф», обыграв его в первом поединке со счетом 3:0 на его территории.

    В ответном матче, прошедшем в Тбилиси, молдаване смогли отыграть негативный гандикап до 11-й минуты встречи, но грузины смогли забить во втором тайме (1:3) и прошли в следующий этап соревнований.

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    • В чемпионате Грузии после 21 тура «Сабуртало» идет на второй месте, имея в своем активе 40 очков, уступая первому тбилисскому «Динамо» только один балл.

    «Динамо» Загреб

    Загребское «Динамо», в отличии от своего предстоящего оппонента, является многократным чемпионом своей страны и постоянно участвует в еврокубках.

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    На счету 20-кратного чемпиона Хорватии числятся участия на групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В минувшем сезоне «синие» преодолели два раунда отбора в ЛЧ, а на этапе плей-офф были выбиты швейцарским «Янг Бойз» (1:1 и 1:2) и отправились на просторы Лиги Европы, где добрались до 1/8 финала, проиграв на этой стадии португальской «Бенфике» (1:0 и 0:3 ОТ).

    В недавно стартовавшем сезоне в Хорватии загребцы выиграли Суперкубок Хорватии, одолев «Риеку» (1:0), а также провели первый тур в национальном чемпионате, где переиграли «Локомотиву» со счетом 3:0.

    Прогноз на «Сабуртало» — «Динамо» Загреб

    Хорватский чемпион намного опытнее грузинского, а после сенсации в первом раунде отбора от «Сабуртало», будет настраиваться на грузин по-серьезному. Прогнозируем, что «Динамо» сможет забить не один гол в ворота дерзкого новичка. 0

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    «Сабуртало» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля 2019 года. Прогноз на «Сабуртало» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.48
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