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    Сможет ли «Гвадалахара» добиться положительного результата?

    «Бенфика» — «Гвадалахара Чивас». Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче МКЧ 20 июля 2019 года

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз на «Бенфика» — «Гвадалахара Чивас»
    Бруну Лажи
    В субботу, 20 июля, в рамках Международного кубка чемпионов, португальская «Бенфика» встретится с мексиканским «Гвадалахара Чивас». Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Гвадалахара Чивас».
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    Футбол. Международный кубок чемпионов 20 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.25
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  • 6.00
  • 2
  • 11.50
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    «Бенфика»

    Чемпион прошлого чемпионата Португалии начал подготовку к новому сезона. Подопечные Бруну Лажи провели два спарринга, в первом из которых минимально уступили «Андерлехту» (1:2), а во втором катком прошлись по скромному клубу «Академика» (8:0).

    В нынешнее трансферное окно команду покинул один из лидеров атак орлов в прошлом сезоне Жоау Феликс, а также защитник Юри Рибейру. На это «Бенфика» ответила покупкой нападающего Рауля Де Томаса.

    «Гвадалахара Чивас»

    «Гвадалахара» является скромным середняком Чемпионата Мексики. Прошлый сезон представители Северной Америки завершили на 14 месте, провалив концовку сезона, проиграв четыре матча из пяти последних.

    Календарь и таблица МКЧ

    В нынешней предсезонке мексиканцы успели провести уже четыре встречи: сначала был обыгран «Пионерос Канкун» (2:0), затем три поражения кряду: от «Ривер Плейт» (1:5), «Бока Хуниорс» (0:2) и «Фиорентины» на старте МКЧ (1:2).

    Прогноз

    «Бенфика» является явным фаворитом данного противостояния. Чемпион Португалии обладает куда более мастеровитыми исполнителями. На турнир Лиссабонцы приехали в своем оптимальном составе, который не претерпел существенных изменений, сохранив свой костяк.

    «Гвадалахара», в последнем матче, смог дать бой «Фиорентине», однако представитель итальянской Серии А на данный момент не та сила, в противостоянии с которой можно делать выводы о силе мексиканского клуба. И учитывая то, что фиалки смогли забить дважды, можно сделать вывод о том, что «Бенфике» по силам огорчить соперника, как минимум, столько же раз.

    Предлагаем поставить на ИТ1Б(2) за 1.75. Также можно рассмотреть вариант П1 и ТБ(2.5) за 1.96 0

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    «Бенфика» — «Гвадалахара Чивас». Прогноз (к. 1.75) на тоталы в матче МКЧ 20 июля 2019 года. Прогноз на «Бенфика» — «Гвадалахара Чивас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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