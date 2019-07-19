Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 1.95) и ставки на финал Кубка африканских наций 19 июля 2019 года

В пятницу, 19 июля, в финальном поединке Кубка африканских наций сборная Сенегала сыграет с национальной командой Алжира. Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на Сенегал — Алжир.

Сенегал

«Львы Теранги» на групповом этапе Кубка Африки сначала победили сборную Танзании (2:0), затем уступили команде Алжира со счетом 0:1.

В последнем туре подопечные Алиу Сиссе разгромили Кению (3:0) и с шестью баллами заняли второе место в квартете С.

В 1/8 попали на вторую команду группы А — сборную Уганды, в игре с которыми все решил единственный гол Садио Мане, который он провел еще на 15-й минуте матча.

В четвертьфинала Сенегал с таким же результатом 1:0 одолел Бенин, забив в середине второй половине игры.

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Не стал более результативным и полуфинал, в котором Сенегал справился с Тунисом. Правда единственный гол был забит в экстра-тайме, а во втором тайме обе команды не смогли реализовать пенальти.

Алжир

Алжирцы начали групповой этап КАН-2019 с победы над Кенией (2:0), а во втором туре «Лисы пустыни» с минимальным счетом одолели Сенегал (1:0), забив единственный мяч в начале второго тайма.

В третьем туре коллектив Джамелю Бельмади одержал разгромную победу над Танзанией и вышел в плей-офф со стопроцентным результатом

В 1/8 финала алжирцы одержали не менее крупную победу над Гвиней (3:0), показав хорошую реализацию моментов.

В четвертьфинальном матче против Кот-д'Ивуара сборная Алжира впервые пропустила, а выиграть удалось только в серии пенальти после 1:1 в игровое время.

Полуфинальный матч с Нигерией получился также непростым — поведя в первом тайме благодаря автоголу, алжирцы получили пенальти в свои ворота в середине второго и вырвали победу благодаря голу Мареза в компенсированное время — 2:1.

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До встречи на групповом этапе КАН-2019, последний раз эти команды играли между собой на прошлом чемпионате Африки, где закончили матч вничью — 2:2.

Прогноз на Сенегал — Алжир

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Сенегала — 2.75, победа сборной Алжира — 2.95, ничья — 2.85.

На победу сенегальцев в финале дают коэффициент 1,85, за Алжир — 1,95.

Несмотря на то, что букмекеры не выделяют явного фаворита, считает что в предстоящем матче больше шансов на победу у Алжира.

Матч вряд ли будет очень результативным — обе команды мало пропускают. Исход может решить один гол. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0