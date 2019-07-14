«Ахмат» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч первого тура РПЛ 14 июля 2019 года

В воскресенье, 14 июля, в первом туре российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Краснодар». Игра, которая пройдет на Грозном на «Ахмат Арене», стартует в 21:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Краснодар».

«Ахмат»

Грозненский клуб финишировал на восьмой позиции в минувшем сезоне, отстав от шестого еврокубкового места на четыре очка.

На своей территории в прошлом чемпионате «зелено-белые» уступили только в трех встречах из 15-ти, еще пять игр они выиграли и семь раз сыграли вничью.

При подготовке к новому первенству «волки» провели только три контрольных поединке, в которых дважды выиграли и один матч свели вничью.

Одолеть в спаррингах удалось венгерский «Фехервар» (2:1) и клуб второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» (1:0), расписали мировую с хорватским «Интером» (0:0).

В летнее трансферное окно чеченская команда подписала экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который может не сыграть в первом туре из-за травмы, а защитник Родолфу завершил карьеру.

«Краснодар»

«Краснодар» выполнил свою задачу по итогам прошлого чемпионата России. «Черно-зеленые» заняли третье место и теперь будут играть в квалификации Лиги чемпионов.

В семи гостевых встречах минувшего российского первенства «быки» побеждали, пять поединков свели вничью и трижды проигрывали.

В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором одержали три победы в трех матчах (над «Спартаком» — 2:1, ЦСКА — 1:0 и «Ростовом» — 3:0). А накануне они проиграли в спаррингах «Уралу» (0:2) и «Крыльям Советам» (1:2).

Летом «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Намли и де Вилена, из Португалии перешел полузащитник Кайо. Ушли из клуба Каборе и Перейра.

Календарь и таблица РПЛ

В лазарете команды находятся полузащитники Юрий Газинский и Виктор Клаэссон, вылетевшие на долгое время.

В прошлом чемпионате в Грозном команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Краснодаре победил «Ахмат» — 1:0.

Прогноз на «Ахмат» — «Краснодар»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 2.20.

На победу «Ахмата» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.30.

На своем поле грозненцы играю очень сильно, редко когда проигрывая. Прогнозируем, что и в поединке с бронзовым призером «Ахмат» может рассчитывать на очки. 0