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    Сможет ли «Ахмат» рассчитывать на очки в игре с «Краснодаром»?

    «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч первого тура РПЛ 14 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Краснодар
    Прогноз на «Ахмат» — «Краснодар»
    Игрок «Ахмата»
    В воскресенье, 14 июля, в первом туре российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Краснодар». Игра, которая пройдет на Грозном на «Ахмат Арене», стартует в 21:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Июля 2019 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 21:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
  • X
  • 3.20
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  • 2.15
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    «Ахмат»

    Грозненский клуб финишировал на восьмой позиции в минувшем сезоне, отстав от шестого еврокубкового места на четыре очка.

    На своей территории в прошлом чемпионате «зелено-белые» уступили только в трех встречах из 15-ти, еще пять игр они выиграли и семь раз сыграли вничью.

    При подготовке к новому первенству «волки» провели только три контрольных поединке, в которых дважды выиграли и один матч свели вничью.

    Одолеть в спаррингах удалось венгерский «Фехервар» (2:1) и клуб второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» (1:0), расписали мировую с хорватским «Интером» (0:0).

    В летнее трансферное окно чеченская команда подписала экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который может не сыграть в первом туре из-за травмы, а защитник Родолфу завершил карьеру.

    «Краснодар»

    «Краснодар» выполнил свою задачу по итогам прошлого чемпионата России. «Черно-зеленые» заняли третье место и теперь будут играть в квалификации Лиги чемпионов.

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    В семи гостевых встречах минувшего российского первенства «быки» побеждали, пять поединков свели вничью и трижды проигрывали.

    В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, в котором одержали три победы в трех матчах (над «Спартаком» — 2:1, ЦСКА — 1:0 и «Ростовом» — 3:0). А накануне они проиграли в спаррингах «Уралу» (0:2) и «Крыльям Советам» (1:2).

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    • Летом «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Намли и де Вилена, из Португалии перешел полузащитник Кайо. Ушли из клуба Каборе и Перейра.

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    В лазарете команды находятся полузащитники Юрий Газинский и Виктор Клаэссон, вылетевшие на долгое время.

    В прошлом чемпионате в Грозном команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Краснодаре победил «Ахмат» — 1:0.

    Прогноз на «Ахмат» — «Краснодар»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 2.20.

    На победу «Ахмата» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.30.

    На своем поле грозненцы играю очень сильно, редко когда проигрывая. Прогнозируем, что и в поединке с бронзовым призером «Ахмат» может рассчитывать на очки. 0

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    «Ахмат» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч первого тура РПЛ 14 июля 2019 года. Прогноз на «Ахмат» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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