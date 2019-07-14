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    Пройдет ли Нигерия Алжир на пути в финал?

    Алжир — Нигерия. Прогноз (к. 5,5) и ставки на матч Кубка Африки 14 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Алжира Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз на Алжир — Нигерия
    Алжир прошел четвертьфинал по пенальти
    В воскресенье, 14 июля, в поединке полуфинала Кубка африканских наций сборная Алжира сыграет с национальной командой Нигерии. Поединок, который состоится в Каире, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на Алжир — Нигерия.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Полуфинал 14 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    Алжир

    В первом туре группового этапа КАН-2019 сборная Алжира переиграла национальную команду Кении (2:0). Во втором поединке турнира «Лисы пустыни» с минимальным счетом одолели Сенегал (1:0).

    В третьем туре коллектив снова взял максимум очков. Поединок против Танзании принес подопечным Джамелю Бельмади разгромную победу с результатом 3:0.

    В 1/8 финала алжирцы катком прошлись по Гвинее — 3:0, хотя игра не предвещала такой результат, но победитель показал фатальную реализацию своих моментов.

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    В четвертьфинальном матче против Кот-д'Ивуара сборной пришлось уже куда сложнее, ведь выиграть удалось только в серии пенальти после 1:1 в игровое время.

    Нигерия

    «Суперорлы» на групповом этапе финишировала на второй строчке в квартете Б, заработав в трех поединках шесть баллов.

    В первых двух турах групповой стадии подопечные Гернота Рора с минимальным счетом 1:0 обыграли довольно слабые команды Бурунди и Гвинеи.

    В заключительном поединке группы Нигерия неожиданно проиграли битву за первую позицию дебютанту КАН Мадагаскару — 0:2.

    В самом интересном, пока что, матче на турнире, коллектив в 1/8 финал выбил вице-чемпиона Африки Камерун со счетом 3:2. Он быстро открыл счет и попытался «засушить» игру, но в итоге уступал 1:2.

    В четвертьфинале же сборная сумела переиграть ЮАР с результатом 2:1, где победный мяч был забит на 89-й минуте.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,5, а на проход — 1,67, тогда как успех Нигерии оценивается в 3,0, а ее проход — в 2,1, в то время как ничья — в 2,9.

    Рекомендуем ставить на то, что Алжир выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0

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    Алжир — Нигерия. Прогноз (к. 5,5) и ставки на матч Кубка Африки 14 июля 2019 года. Прогноз на Алжир — Нигерия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
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