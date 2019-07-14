Алжир — Нигерия. Прогноз (к. 5,5) и ставки на матч Кубка Африки 14 июля 2019 года

В воскресенье, 14 июля, в поединке полуфинала Кубка африканских наций сборная Алжира сыграет с национальной командой Нигерии. Поединок, который состоится в Каире, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на Алжир — Нигерия.

Алжир

В первом туре группового этапа КАН-2019 сборная Алжира переиграла национальную команду Кении (2:0). Во втором поединке турнира «Лисы пустыни» с минимальным счетом одолели Сенегал (1:0).

В третьем туре коллектив снова взял максимум очков. Поединок против Танзании принес подопечным Джамелю Бельмади разгромную победу с результатом 3:0.

В 1/8 финала алжирцы катком прошлись по Гвинее — 3:0, хотя игра не предвещала такой результат, но победитель показал фатальную реализацию своих моментов.

В четвертьфинальном матче против Кот-д'Ивуара сборной пришлось уже куда сложнее, ведь выиграть удалось только в серии пенальти после 1:1 в игровое время.

Нигерия

«Суперорлы» на групповом этапе финишировала на второй строчке в квартете Б, заработав в трех поединках шесть баллов.

В первых двух турах групповой стадии подопечные Гернота Рора с минимальным счетом 1:0 обыграли довольно слабые команды Бурунди и Гвинеи.

В заключительном поединке группы Нигерия неожиданно проиграли битву за первую позицию дебютанту КАН Мадагаскару — 0:2.

В самом интересном, пока что, матче на турнире, коллектив в 1/8 финал выбил вице-чемпиона Африки Камерун со счетом 3:2. Он быстро открыл счет и попытался «засушить» игру, но в итоге уступал 1:2.

В четвертьфинале же сборная сумела переиграть ЮАР с результатом 2:1, где победный мяч был забит на 89-й минуте.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,5, а на проход — 1,67, тогда как успех Нигерии оценивается в 3,0, а ее проход — в 2,1, в то время как ничья — в 2,9.

Рекомендуем ставить на то, что Алжир выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0