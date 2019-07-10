Нигерия — ЮАР. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Африки 10 июля 2019 года

Нигерия
Нигерийцы не зря получили прозвище «африканские бразильцы» — большинство их игроков играют за пределами континента, среди них есть и воспитанники топовых европейских академий.
«Суперорлы» на групповом этапе финишировала на второй строчке в квартете Б, заработав в трех поединках шесть баллов.
В первых двух турах групповой стадии подопечные Гернота Рора с минимальным счетом 1:0 обыграли довольно слабые команды Бурунди и Гвинеи.
В заключительном поединке группы Нигерия неожиданно проиграли битву за первую позицию дебютанту КАН Мадагаскару — 0:2.
В самом интересном, пока что, матче на турнире, Нигерия в 1/8 финала выбила теперь уже вице-чемпиона Африки Камерун со счетом 3:2.
«Суперорлы» быстро открыли счет, попытались «засушить» игру, но пропустили дважды еще до перерыва.
Казалось, что Камерун перехватил контроль над игрой, но Нигерии хватило 3 минут (с 63-й по 66-ю), чтобы поставить всё с ног на голову забив 2 мяча.
ЮАР
На групповом этапе Кубка Африки подопечные Стюарта Бакстера выглядели очень слабо, сумев переиграть сборную Намибии (1:0), но потерпев поражения от сборных Кот-д’Ивуара (0:1) и Марокко (0:1).
Единственная победа позволила «Бафана Бафана» занять 4-ю строку среди команд, финишировавших третьими и выйти в плей-офф.
А вот в 1/8 финала сборная ЮАР устроила настоящую сенсацию, выбив с турнира хозяев и главных фаворитов первенства египтян, во главе с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом
При этом «Бафана Бафана» не сильно проиграли фаворитам в плане статистических показателей, а по количеству ударов в створ и вовсе перестреляли соперников в два раза, хотя и добыли всего минимальную победу — 1:0.
В последних 6 матчах команды четырежды сыграли вничью (0:0, 1:1, 1:1, 2:2) и по разу победили.
Южноафриканцы победили со счетом 3:1, но в 2014 году, а проиграли 0:2 в 2017. Последняя встреча — ничья 1:1.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Нигерии — 2.00, победа сборной ЮАР — 4.50, ничья в основное время — 3.00.
Вряд ли команде ЮАР стоит рассчитывать на победу, но обороняться «Бафана Бафана» умеют хорошо, и не исключено, что они сумеют свести основное время матча вничью.
Сборная ЮАР мало забивает, но и пропускает также мало. У нигерийцев был лишь один результативный матч на турнире, а ошибки в обороне они допускали не раз.
Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «обе забьют — нет» за 1,50. 0