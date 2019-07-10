Нигерия — ЮАР. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Африки 10 июля 2019 года

В среду, 10 июля, в поединке 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии сыграет с национальной командой ЮАР. Поединок, который состоится в Каире, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на Нигерия — ЮАР.

Нигерия

Нигерийцы не зря получили прозвище «африканские бразильцы» — большинство их игроков играют за пределами континента, среди них есть и воспитанники топовых европейских академий.

«Суперорлы» на групповом этапе финишировала на второй строчке в квартете Б, заработав в трех поединках шесть баллов.

В первых двух турах групповой стадии подопечные Гернота Рора с минимальным счетом 1:0 обыграли довольно слабые команды Бурунди и Гвинеи.

В заключительном поединке группы Нигерия неожиданно проиграли битву за первую позицию дебютанту КАН Мадагаскару — 0:2.

В самом интересном, пока что, матче на турнире, Нигерия в 1/8 финала выбила теперь уже вице-чемпиона Африки Камерун со счетом 3:2.

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«Суперорлы» быстро открыли счет, попытались «засушить» игру, но пропустили дважды еще до перерыва.

Казалось, что Камерун перехватил контроль над игрой, но Нигерии хватило 3 минут (с 63-й по 66-ю), чтобы поставить всё с ног на голову забив 2 мяча.

ЮАР

На групповом этапе Кубка Африки подопечные Стюарта Бакстера выглядели очень слабо, сумев переиграть сборную Намибии (1:0), но потерпев поражения от сборных Кот-д’Ивуара (0:1) и Марокко (0:1).

Единственная победа позволила «Бафана Бафана» занять 4-ю строку среди команд, финишировавших третьими и выйти в плей-офф.

А вот в 1/8 финала сборная ЮАР устроила настоящую сенсацию, выбив с турнира хозяев и главных фаворитов первенства египтян, во главе с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом

При этом «Бафана Бафана» не сильно проиграли фаворитам в плане статистических показателей, а по количеству ударов в створ и вовсе перестреляли соперников в два раза, хотя и добыли всего минимальную победу — 1:0.

В последних 6 матчах команды четырежды сыграли вничью (0:0, 1:1, 1:1, 2:2) и по разу победили.

Южноафриканцы победили со счетом 3:1, но в 2014 году, а проиграли 0:2 в 2017. Последняя встреча — ничья 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Нигерии — 2.00, победа сборной ЮАР — 4.50, ничья в основное время — 3.00.

Вряд ли команде ЮАР стоит рассчитывать на победу, но обороняться «Бафана Бафана» умеют хорошо, и не исключено, что они сумеют свести основное время матча вничью.

Сборная ЮАР мало забивает, но и пропускает также мало. У нигерийцев был лишь один результативный матч на турнире, а ошибки в обороне они допускали не раз.

Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «обе забьют — нет» за 1,50. 0