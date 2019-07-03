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    Остановит ли Аргентина Бразилию?

    Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 2.30) на тоталы в матче Кубка Америки 3 июля 2019 года

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    Прогноз на Бразилия — Аргентина
    Бразилия пока что не знает поражений на турнире
    В среду, 3 июля, пройдет полуфинальный матч Копа Америка между сборными Бразилии и Аргентины. Начало поединка — в 03:30 по мск. Прогноз на Бразилия — Аргентина.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Полуфинал 03 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.70
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    Бразилия

    Сборная Бразилии — единственная команда турнира, которая еще не терпела ни одного поражения в рамках текущего розыгрыша. Из своей группы A коллектив вышел с первой строчки, набрав семь очков.

    Напомним, что бразильцы выиграли у Боливии 3:0, сыграли вничью с Венесуэлой 0:0 и разгромили Перу 0:5. В четвертьфинале «Селесао» прошли Парагвай, но с трудом — по пенальти, когда основное время завершилось «сухим» миром.

    Отсутствие пропущенных голов является не только заслугой обороны и вратаря, но и грамотно подобранной тактики. Наставник коллектива Тите, делает упор на контроль мяча, а также заставляет подопечных чаще играть на половине поля соперника, тем самым отводя игру от своих ворот.

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    Аргентина

    Сборная Аргентины проводит тяжелый турнир, на котором не показывает той игры, которую от нее ждут. Старт вышел неудачным, ведь Лионель Месси и его коллеги проиграли Колумбии 0:2.

    После этого последовала ничья с Парагваем (1:1). В этой встрече «бело-голубым» повезло, поскольку точку в игре могли поставить именно парагвайцы.

    К счастью для подопечных Лионеля Скалони, они сумели выйти в плей-офф — спасибо приглашенной на первенство команде Катара, проигравшей фавориту в последнем туре со счетом 0:2.

    В четвертьфинале «Альбиселестес» выиграли с аналогичным исходом у Венесуэлы (2:0) и сделали это довольно уверенно.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, на проход в финал — 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, проход в финал — 3,00, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,30. 0

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    Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 2.30) на тоталы в матче Кубка Америки 3 июля 2019 года. Прогноз на Бразилия — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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