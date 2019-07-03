Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 2.30) на тоталы в матче Кубка Америки 3 июля 2019 года

В среду, 3 июля, пройдет полуфинальный матч Копа Америка между сборными Бразилии и Аргентины. Начало поединка — в 03:30 по мск. Прогноз на Бразилия — Аргентина.

Бразилия

Сборная Бразилии — единственная команда турнира, которая еще не терпела ни одного поражения в рамках текущего розыгрыша. Из своей группы A коллектив вышел с первой строчки, набрав семь очков.

Напомним, что бразильцы выиграли у Боливии 3:0, сыграли вничью с Венесуэлой 0:0 и разгромили Перу 0:5. В четвертьфинале «Селесао» прошли Парагвай, но с трудом — по пенальти, когда основное время завершилось «сухим» миром.

Отсутствие пропущенных голов является не только заслугой обороны и вратаря, но и грамотно подобранной тактики. Наставник коллектива Тите, делает упор на контроль мяча, а также заставляет подопечных чаще играть на половине поля соперника, тем самым отводя игру от своих ворот.

Аргентина

Сборная Аргентины проводит тяжелый турнир, на котором не показывает той игры, которую от нее ждут. Старт вышел неудачным, ведь Лионель Месси и его коллеги проиграли Колумбии 0:2.

После этого последовала ничья с Парагваем (1:1). В этой встрече «бело-голубым» повезло, поскольку точку в игре могли поставить именно парагвайцы.

К счастью для подопечных Лионеля Скалони, они сумели выйти в плей-офф — спасибо приглашенной на первенство команде Катара, проигравшей фавориту в последнем туре со счетом 0:2.

В четвертьфинале «Альбиселестес» выиграли с аналогичным исходом у Венесуэлы (2:0) и сделали это довольно уверенно.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, на проход в финал — 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, проход в финал — 3,00, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,30. 0