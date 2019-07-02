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    Справится ли сборная Ганы с командой Гвинеи-Бисау?

    Гвинея-Бисау — Гана. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Ганы
    Прогноз на Гвинея-Бисау — Гана
    Джордан Айю
    2 июля в поединке заключительного тура группового этапа квартета F Кубка африканских наций сборная Гвинеи-Бисау сыграет с национальной командой Ганы. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Гвинея-Бисау — Гана.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Группа F 02 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    Гвинея-Бисау

    Сборная Гвинеи-Бисау смогла выиграть свою квалификационную группу, набрав в шести встречах девять очков. Она опередила Намибию, Мозамбик и Замбию, обогнав последнюю позицию всего лишь на два балла.

    За весь отборочный турнир «зелено-красно-желтые» добыли только две победы, три матча свели вничью и одну встречу проиграли, забили восемь голов, а пропустили на один меньше.

    При подготовке к континентальному турниру дружина Басиро Канде провела только один контрольный поединок, где уступила национальной команде Анголы со счетом 0:2.

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    • В финальной части гвинейцы стартовали с поражения от сборной Камеруна (0:2), во втором туре поделили очки с Бенином (0:0). С одни пунктом команда Гвинеи-Бисау замыкает квартет F, но у второй позиции только на один балл больше.

    Гана

    В квалификации 4-кратный чемпион Африки занял первое место в одной группе с Кенией и Эфиопией. В четырех встречах ганцы три раза выиграли и одну игру проиграли, забили восемь мячей, пропустили — один.

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    Непосредственно перед началом Кубка Африки подопечные Аквази Аппиа сыграли вничью со сборной ЮАР — 0:0.

    С ничейного результата сборная Ганы стартовала и на полях Египта, сыграв 2:2 в первом туре группового этапа с командой Бенина. Большую роль в потере очков сыграло удаление у «черных звезд» в начале второго тайма.

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    Во втором поединке континентального розыгрыша также была мировая. На этот раз с действующим чемпионом Африки Камеруном (0:0). С двумя очками ганцы идут на втором месте в своем квартете.

    Прогноз на Гвинея-Бисау — Гана

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу сборной Ганы предлагают — 1.51.

    На победу команды Гвинеи-Бисау дают — 6.90, ничья оценена — в 4.00.

    Сборная Ганы в случаи потери очков рискует прекратить свое выступление на КАН-2019. Поэтому, ганцы будут играть только на победу. Думаем, что они ее добьются. 0

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    Гвинея-Бисау — Гана. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года. Прогноз на Гвинея-Бисау — Гана. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
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