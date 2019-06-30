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    Остановит ли Уганда Египет?

    Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Египта
    Прогноз на Уганда — Египет
    Салах уже забил на КАНе
    В воскресенье, 30 июня, в поединке третьего тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Уганды сыграет с командой Египта. Начало поединка — в 22:00 по Москве. Прогноз на Уганда — Египет.

    Уганда

    Сборная Уганды пробилась на Кубок Африканских наций через отборочный турнир. В соперник ей достались Танзания, Лесото и Кабо-Верде.

    Только в одном матче — Танзании на выезде (0:3) — команда потерпела поражение, выиграв в четырех и один поединок сведя вничью. Поэтому по итогам квалификации она заняла первое место.

    В первом туре континентального первенства коллектив победил ДР Конго со счетом 2:0. Однако во втором поединке первенства против Зимбабве (1:1) выиграть не удалось, потому занимает вторую строчку в трех баллах от того же Зимбабве.

    Египет

    Сборная Египта, несмотря на то что является страной хозяйкой (из-за отказа Камеруна), проводила отборочный турнир к Кубку африканских наций.

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    В квалификационном розыгрыше «Фараоны» вместе Тунисом завоевали путевки в финальную часть турнира, обойдя сборные Нигера и Эсватини (бывший Свазиленд).

    В первом матче финальной части турнира египтяне встречались с Зимбабве и победили весьма скромно — 1:0. Мохамед Салах провел на поле все поле, но отличиться не сумел, зато забил во второй игре в ворота ДР Конго (2:0).

    Тем самым коллектив уже обеспечил себе место в плей-офф, но еще может потерять первое место в группе, если проиграет грядущий матч.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев турнира, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех Уганды оценивается в 5,00, а ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,37. 0

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    Уганда — Египет. Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка африканских наций 30 июня 2019 года. Прогноз на Уганда — Египет. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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