Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года

27 июня в поединке второго тура группового этапа квартета С Кубка африканских наций сборная Сенегала сыграет с национальной командой Алжира. Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на Сенегал — Алжир.

Сенегал

«Львы Теранги» в стартовом поединке чемпионата Африки обыграли сборную Танзании со счетом 2:0, продлив этой викторий серию побед до семи встреч кряду.

Примечательно, что в этой удачной серии для национальной команде Сенегала, она пропустили всего лишь один мяч (от Мали в товарищеской игре в конце марта).

В отборочном турнире к континентальному первенству сенегальцы не испытали проблем, потеряв очки только в одном поединке, сыграв на выезде вничью с Мадагаскаром (2:2).

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Остальные пять матчей квалификационной компании закончились победами, где они одолели тот же Мадагаскар дома, а также Экваториальную Гвинею и Судан в двух встречах, разница мячей в отборе составила — 12:2.

Алжир

«Лисы пустыни» в первом туре группового этапа КАН-2019 с таким же результатом переиграли национальную команду Кении (2:0).

У сборной Алжира 7-матчевая беспроигышная серия, в которой они, в отличии от своего предстоящего противника, дважды сыграли вничью и пять раз победили.

Квалификация к континентальному турниру принесла алжирцам первое место в квартете с командами Бенина, Гамбии и Того, набрав в шести поединках 11 очков.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

В шести играх отбора сборная Алжира добыла три виктории, два матча свела вничью и одну встречу проиграла, забив в этих поединках девять мячей, а пропустила — четыре.

Последний раз эти команды играли между собой на прошлом чемпионате Африке, где закончили матч вничью — 2:2.

Прогноз на Сенегал — Алжир

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Сенегала — 2.20, победа сборной Алжира — 3.60, ничья — 3.25.

Рискнем предположить, что и в этой финальной части чемпионата Африки эти команды поделят очки между собой и сделают весомую заявку на выход в 1/4 финала. 0