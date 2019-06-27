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    Сенегал и Алжир снова сыграют вничью на КАН

    Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Алжира Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз на Сенегал — Алжир
    Садио Мане
    27 июня в поединке второго тура группового этапа квартета С Кубка африканских наций сборная Сенегала сыграет с национальной командой Алжира. Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на Сенегал — Алжир.

    Сенегал

    «Львы Теранги» в стартовом поединке чемпионата Африки обыграли сборную Танзании со счетом 2:0, продлив этой викторий серию побед до семи встреч кряду.

    Примечательно, что в этой удачной серии для национальной команде Сенегала, она пропустили всего лишь один мяч (от Мали в товарищеской игре в конце марта).

    В отборочном турнире к континентальному первенству сенегальцы не испытали проблем, потеряв очки только в одном поединке, сыграв на выезде вничью с Мадагаскаром (2:2).

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    Остальные пять матчей квалификационной компании закончились победами, где они одолели тот же Мадагаскар дома, а также Экваториальную Гвинею и Судан в двух встречах, разница мячей в отборе составила — 12:2.

    Алжир

    «Лисы пустыни» в первом туре группового этапа КАН-2019 с таким же результатом переиграли национальную команду Кении (2:0).

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    У сборной Алжира 7-матчевая беспроигышная серия, в которой они, в отличии от своего предстоящего противника, дважды сыграли вничью и пять раз победили.

    Квалификация к континентальному турниру принесла алжирцам первое место в квартете с командами Бенина, Гамбии и Того, набрав в шести поединках 11 очков.

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    В шести играх отбора сборная Алжира добыла три виктории, два матча свела вничью и одну встречу проиграла, забив в этих поединках девять мячей, а пропустила — четыре.

    Последний раз эти команды играли между собой на прошлом чемпионате Африке, где закончили матч вничью — 2:2.

    Прогноз на Сенегал — Алжир

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Сенегала — 2.20, победа сборной Алжира — 3.60, ничья — 3.25.

    Рискнем предположить, что и в этой финальной части чемпионата Африки эти команды поделят очки между собой и сделают весомую заявку на выход в 1/4 финала. 0

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    Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года. Прогноз на Сенегал — Алжир. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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