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    Чили и Уругвай могут поделить очки

    Чили — Уругвай. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Кубка Америки 25 июня 2019 года.

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Чили — Уругвай
    Луис Суарес
    Во вторник, 25 июня, сборная Чили сыграет с национальной командой Уругвая в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы С, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, начнется в 02:00 по мск. Прогноз на Чили — Уругвай.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 25 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Чили

    Действующий чемпион Южной Америки уже решил свой вопрос с выходом в следующий раунд этого континентального турнира, одержав две победы в двух матчах.

    На старте розыгрыша «красная команда» крупно одолела сборную Японии со счетом 4:0, забив три гола во второй половине игры. Во втором туре сборная Чили переиграла Эквадор (2:1), отличившись в начале каждого из таймов.

    Этими викториями дружина Рейнальдо Руэда продлила свою беспроигрышную серию до четырех игр кряду, где она три встречи выиграла и одну свела вничью.

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    Уругвай

    «Небесно-голубые» после двух туров группового этапа КА смогли набрать четыре очка, с которыми находятся на втором месте в своем квартете, опережая третью строку на три пункта.

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    В первом туре континентального первенства «чарруа» разгромили сборную Эквадора (4:0), забив три гола играя в большинстве.

    Второй матч принес 15-кратным чемпионам Южной Америки ничейный результат с командой Японии со счетом 2:2, обменявшись голами в каждом из таймов.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Ничьей с японцами сборная Уругвая прервала свою победную и непропускную серию, состоящую на тот момент из четырех встреч кряду.

    Последний раз эти команды играли между собой в отборе к ЧМ-2018. И тогда оппоненты обменялись домашними победами (3:1 и 0:3).

    Прогноз на Чили — Уругвай

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Уругвая. На ее победу предлагают — 2.15.

    На победу национальной команды Чили дают — 3.60, ничья оценена — в 3.30.

    Так как сборная Чили решила свой вопрос с выходом в следующий раунд турнира, а Уругвай также почти уже в плей-офф, предлагаем поставить в этом поединке на ничью. 0

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    Чили — Уругвай. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Кубка Америки 25 июня 2019 года.. Прогноз на Чили — Уругвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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