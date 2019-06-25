Чили — Уругвай. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Кубка Америки 25 июня 2019 года.

Во вторник, 25 июня, сборная Чили сыграет с национальной командой Уругвая в рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы С, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, начнется в 02:00 по мск. Прогноз на Чили — Уругвай.

Чили

Действующий чемпион Южной Америки уже решил свой вопрос с выходом в следующий раунд этого континентального турнира, одержав две победы в двух матчах.

На старте розыгрыша «красная команда» крупно одолела сборную Японии со счетом 4:0, забив три гола во второй половине игры. Во втором туре сборная Чили переиграла Эквадор (2:1), отличившись в начале каждого из таймов.

Этими викториями дружина Рейнальдо Руэда продлила свою беспроигрышную серию до четырех игр кряду, где она три встречи выиграла и одну свела вничью.

Еще в марте «ла роха» разошлась миром со сборной США (1:1), а накануне Кубка Америки чилийцы обыграли команду Гаити со счетом 2:1.

Уругвай

«Небесно-голубые» после двух туров группового этапа КА смогли набрать четыре очка, с которыми находятся на втором месте в своем квартете, опережая третью строку на три пункта.

В первом туре континентального первенства «чарруа» разгромили сборную Эквадора (4:0), забив три гола играя в большинстве.

Второй матч принес 15-кратным чемпионам Южной Америки ничейный результат с командой Японии со счетом 2:2, обменявшись голами в каждом из таймов.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

Ничьей с японцами сборная Уругвая прервала свою победную и непропускную серию, состоящую на тот момент из четырех встреч кряду.

Последний раз эти команды играли между собой в отборе к ЧМ-2018. И тогда оппоненты обменялись домашними победами (3:1 и 0:3).

Прогноз на Чили — Уругвай

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Уругвая. На ее победу предлагают — 2.15.

На победу национальной команды Чили дают — 3.60, ничья оценена — в 3.30.

Так как сборная Чили решила свой вопрос с выходом в следующий раунд турнира, а Уругвай также почти уже в плей-офф, предлагаем поставить в этом поединке на ничью. 0