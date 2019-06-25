Чили — Уругвай. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч Кубка Америки 25 июня 2019 года.

Чили
Действующий чемпион Южной Америки уже решил свой вопрос с выходом в следующий раунд этого континентального турнира, одержав две победы в двух матчах.
На старте розыгрыша «красная команда» крупно одолела сборную Японии со счетом 4:0, забив три гола во второй половине игры. Во втором туре сборная Чили переиграла Эквадор (2:1), отличившись в начале каждого из таймов.
Этими викториями дружина Рейнальдо Руэда продлила свою беспроигрышную серию до четырех игр кряду, где она три встречи выиграла и одну свела вничью.
Еще в марте «ла роха» разошлась миром со сборной США (1:1), а накануне Кубка Америки чилийцы обыграли команду Гаити со счетом 2:1.
Уругвай
«Небесно-голубые» после двух туров группового этапа КА смогли набрать четыре очка, с которыми находятся на втором месте в своем квартете, опережая третью строку на три пункта.
В первом туре континентального первенства «чарруа» разгромили сборную Эквадора (4:0), забив три гола играя в большинстве.
Второй матч принес 15-кратным чемпионам Южной Америки ничейный результат с командой Японии со счетом 2:2, обменявшись голами в каждом из таймов.
Календарь и таблица Кубка Америки-2019
Ничьей с японцами сборная Уругвая прервала свою победную и непропускную серию, состоящую на тот момент из четырех встреч кряду.
Последний раз эти команды играли между собой в отборе к ЧМ-2018. И тогда оппоненты обменялись домашними победами (3:1 и 0:3).
Прогноз на Чили — Уругвай
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Уругвая. На ее победу предлагают — 2.15.
На победу национальной команды Чили дают — 3.60, ничья оценена — в 3.30.
Так как сборная Чили решила свой вопрос с выходом в следующий раунд турнира, а Уругвай также почти уже в плей-офф, предлагаем поставить в этом поединке на ничью. 0