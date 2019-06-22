Эквадор — Чили. Прогноз (к. 1.54) и ставки на тоталы в игре Кубка Америки 22 июня 2019 года

В субботу, 22 июня, во втором туре группового этапа Кубка Америки квартета С сыграют сборные Эквадора и Чили. Начало игры — в 02:00 по мск. Прогноз на Эквадор — Чили.

Эквадор

Сборная Эквадора на старте Кубка Америка разгромно проиграла команде Уругвая со счетом 0:4. Но во много такой крупный результат обусловлен ранним удалением у эквадорцев (на 24-й минуте), после которого они пропустили три гола.

Этим поражением «трехцветные» продлили свою безвыигрышную серию до пяти встреч кряду, где они трижды проиграли и две игры свели вничью.

Всего в этих поединках Эквадор смог отличиться только тремя забитыми мячами, а пропустил в свои аж девять мячей.

Только в одной из пяти последних встреч эквадорцы смогли сохранить свои ворота на замке (с Гондурасом — 0:0), а забивали в двух матчах из пяти (в одном поединке два гола, а еще в одном — один).

Чили

«Красная команда» в первом туре группового этапа Кубка Америки крупно обыграла национальную команду Японии со счетом 4:0.

Отличившись в том поединке, чилийцы т.о. продлили свою забивную серию до семи встреч кряду, в которой они отметились 15 результативными ударами, а в свои ворота пропустили девять голов.

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И только в двух случаях из семи сборная Чили смогла сохранить свои ворота на замке (помимо матча с японцами она не пропустила от Мексики — 1:0).

В отборочном турнире к ЧМ-2018 эти команды обменялись домашними викториями. Эквадор дома выиграл — 3:0, в гостях уступил — 1:2.

Прогноз на Эквадор — Чили

Так как обе сборные не отличаются особой надежностью в защите, считаем, что в этом поединке будет не один забитый мяч.

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