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    Эквадор и Чили не оставят зрителей без забитых мячей

    Эквадор — Чили. Прогноз (к. 1.54) и ставки на тоталы в игре Кубка Америки 22 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз на Эквадор — Чили
    Эрик Пульгар
    В субботу, 22 июня, во втором туре группового этапа Кубка Америки квартета С сыграют сборные Эквадора и Чили. Начало игры — в 02:00 по мск. Прогноз на Эквадор — Чили.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 22 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.40
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    Эквадор

    Сборная Эквадора на старте Кубка Америка разгромно проиграла команде Уругвая со счетом 0:4. Но во много такой крупный результат обусловлен ранним удалением у эквадорцев (на 24-й минуте), после которого они пропустили три гола.

    Этим поражением «трехцветные» продлили свою безвыигрышную серию до пяти встреч кряду, где они трижды проиграли и две игры свели вничью.

    Всего в этих поединках Эквадор смог отличиться только тремя забитыми мячами, а пропустил в свои аж девять мячей.

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    • Только в одной из пяти последних встреч эквадорцы смогли сохранить свои ворота на замке (с Гондурасом — 0:0), а забивали в двух матчах из пяти (в одном поединке два гола, а еще в одном — один).

    Чили

    «Красная команда» в первом туре группового этапа Кубка Америки крупно обыграла национальную команду Японии со счетом 4:0.

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    Отличившись в том поединке, чилийцы т.о. продлили свою забивную серию до семи встреч кряду, в которой они отметились 15 результативными ударами, а в свои ворота пропустили девять голов.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    И только в двух случаях из семи сборная Чили смогла сохранить свои ворота на замке (помимо матча с японцами она не пропустила от Мексики — 1:0).

    В отборочном турнире к ЧМ-2018 эти команды обменялись домашними викториями. Эквадор дома выиграл — 3:0, в гостях уступил — 1:2.

    Прогноз на Эквадор — Чили

    Так как обе сборные не отличаются особой надежностью в защите, считаем, что в этом поединке будет не один забитый мяч.

    Предлагаем поставить на ТБ 2,0. 0

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    Эквадор — Чили. Прогноз (к. 1.54) и ставки на тоталы в игре Кубка Америки 22 июня 2019 года. Прогноз на Эквадор — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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