Колумбия — Катар. Прогноз и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года

Колумбия
По итогам первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии захватила лидерство в группе B.
На старте турнира «кофейщики» одержали победу над Аргентиной (2:0), ворота которой дважды поразили во втором тайме усилиями Рохера Мартинеса и Дувана Сапаты.
Для колумбийцев эта победа стала седьмой в девяти последних матчах, сыгранных после чемпионата мира 2018 года.
Форвард сборной Колумбии Луис Муриэль получил серьезную травму и больше не сыграет на Кубке Америки. Полузащитник Вильмар Барриос отделался небольшим ушибом, поэтому должен набрать форму в скором времени.
Катар
Сборная Катара, изначально считавшаяся одним из аутсайдеров Кубка Америки, уже в первом туре набрала один балл.
Это произошло в матче против команды Парагвая (2:2), которая к 56-й минуте имела преимущество в два мяча.
Впрочем, победители Кубка Азии продемонстрировали характер и отыгрались благодаря точному удару Альмоэза Абдуллы и автоголу Хуана Рохаса.
Календарь и таблица Кубка Америки-2019
Серьезных кадровых проблем у «бордовых» пока нет.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Колумбии — 1.36, победа сборной Катара — 11.00, ничья — 5.00.
Набрав три очка в игре с Аргентиной, «кофейщики» практически гарантировали себе участие в четвертьфинале, но вряд ли они расслабятся, ведь хотят обеспечить первое место в группе.
Все прогнозы на Кубок Америки-2019
«Бордовые» неплохо сыграли против Парагвая, особенно в атаке, тогда как линия обороны пока еще далека от стабильности и полной надежности.
Мы ожидаем от Колумбии и Катара результативной игры, притом допускаем, что подопечные Феликса Баса Санчеса тоже сумеют отличиться. Наш прогноз — «тотал больше 2,5» за 1.88.
Команда Карлуша Кейруша обязана забивать хотя бы два гола, поэтому альтернативной может быть ставка «индивидуальный тотал сборной Колумбии больше 2» за 1.94. 0