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    Выдержит ли Катар мощь колумбийских атак?

    Колумбия — Катар. Прогноз и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года

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    Прогноз на Колумбия — Катар
    Рохер Мартинес
    В четверг, 20 июня, сборная Колумбии сыграет с командой Катара в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы B, которая пройдет в Сан-Паулу, начнется в 00:30 по московскому времени. Прогноз на Колумбия — Катар.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 20 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.33
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  • 2
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    Колумбия

    По итогам первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии захватила лидерство в группе B.

    На старте турнира «кофейщики» одержали победу над Аргентиной (2:0), ворота которой дважды поразили во втором тайме усилиями Рохера Мартинеса и Дувана Сапаты.

    Для колумбийцев эта победа стала седьмой в девяти последних матчах, сыгранных после чемпионата мира 2018 года.

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    • Форвард сборной Колумбии Луис Муриэль получил серьезную травму и больше не сыграет на Кубке Америки. Полузащитник Вильмар Барриос отделался небольшим ушибом, поэтому должен набрать форму в скором времени.

    Катар

    Сборная Катара, изначально считавшаяся одним из аутсайдеров Кубка Америки, уже в первом туре набрала один балл.

    Это произошло в матче против команды Парагвая (2:2), которая к 56-й минуте имела преимущество в два мяча.

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    Впрочем, победители Кубка Азии продемонстрировали характер и отыгрались благодаря точному удару Альмоэза Абдуллы и автоголу Хуана Рохаса.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    Серьезных кадровых проблем у «бордовых» пока нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Колумбии — 1.36, победа сборной Катара — 11.00, ничья — 5.00.

    Набрав три очка в игре с Аргентиной, «кофейщики» практически гарантировали себе участие в четвертьфинале, но вряд ли они расслабятся, ведь хотят обеспечить первое место в группе.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    «Бордовые» неплохо сыграли против Парагвая, особенно в атаке, тогда как линия обороны пока еще далека от стабильности и полной надежности.

    Мы ожидаем от Колумбии и Катара результативной игры, притом допускаем, что подопечные Феликса Баса Санчеса тоже сумеют отличиться. Наш прогноз — «тотал больше 2,5» за 1.88.

    Команда Карлуша Кейруша обязана забивать хотя бы два гола, поэтому альтернативной может быть ставка «индивидуальный тотал сборной Колумбии больше 2» за 1.94. 0

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    Колумбия — Катар. Прогноз и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года. Прогноз на Колумбия — Катар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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