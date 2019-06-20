Колумбия — Катар. Прогноз и ставки на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года

В четверг, 20 июня, сборная Колумбии сыграет с командой Катара в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Встреча группы B, которая пройдет в Сан-Паулу, начнется в 00:30 по московскому времени. Прогноз на Колумбия — Катар.

Колумбия

По итогам первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии захватила лидерство в группе B.

На старте турнира «кофейщики» одержали победу над Аргентиной (2:0), ворота которой дважды поразили во втором тайме усилиями Рохера Мартинеса и Дувана Сапаты.

Для колумбийцев эта победа стала седьмой в девяти последних матчах, сыгранных после чемпионата мира 2018 года.

Форвард сборной Колумбии Луис Муриэль получил серьезную травму и больше не сыграет на Кубке Америки. Полузащитник Вильмар Барриос отделался небольшим ушибом, поэтому должен набрать форму в скором времени.

Катар

Сборная Катара, изначально считавшаяся одним из аутсайдеров Кубка Америки, уже в первом туре набрала один балл.

Это произошло в матче против команды Парагвая (2:2), которая к 56-й минуте имела преимущество в два мяча.

Впрочем, победители Кубка Азии продемонстрировали характер и отыгрались благодаря точному удару Альмоэза Абдуллы и автоголу Хуана Рохаса.

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Серьезных кадровых проблем у «бордовых» пока нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество южноамериканцам: победа сборной Колумбии — 1.36, победа сборной Катара — 11.00, ничья — 5.00.

Набрав три очка в игре с Аргентиной, «кофейщики» практически гарантировали себе участие в четвертьфинале, но вряд ли они расслабятся, ведь хотят обеспечить первое место в группе.

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«Бордовые» неплохо сыграли против Парагвая, особенно в атаке, тогда как линия обороны пока еще далека от стабильности и полной надежности.

Мы ожидаем от Колумбии и Катара результативной игры, притом допускаем, что подопечные Феликса Баса Санчеса тоже сумеют отличиться. Наш прогноз — «тотал больше 2,5» за 1.88.

Команда Карлуша Кейруша обязана забивать хотя бы два гола, поэтому альтернативной может быть ставка «индивидуальный тотал сборной Колумбии больше 2» за 1.94. 0