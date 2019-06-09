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    Бразильцы одержат очередную победу в преддверии Кубка Америки

    Бразилия — Гондурас. Прогноз (к. 1.69) и ставки на товарищеский матч 9 июня 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Бразилии Прогнозы на сборную Гондураса
    Прогноз на Бразилия — Гондурас
    Габриэл Жезус
    В воскресенье, 9 июня, сборная Бразилия в Порту-Алегри на стадионе «Хосе Пиньейро Бордс» примет команду Гондураса в товарищеском матче. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Бразилия — Гондурас.

    Бразилия

    «Пентакампеоны» накануне провели контрольный поединок против сборной Катара, принесший бразильцам победу со счетом 2:0 и потерю Неймара, который теперь пропустит предстоящий Кубок Америки.

    Викторией над катарцами «селесао» продлили свою беспроигрышную серию до девяти встреч кряду, где они восемь игр выиграли и одну свели вничью.

    Мировая пришлась на поединок против Панамы (1:1), победы состоялись в матчах с США (2:0), Сальвадором (5:0), Саудовской Аравии (2:0), Аргентиной, Уругваем, Камеруном (по 1:0) и Чехией (3:1).

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    • Последние поражение сборной Бразилии было на чемпионате мира в России, где она на стадии четвертьфинала уступили команде Бельгии со счетом 1:2.

    Гондурас

    Сборная Гондураса за последние полтора года проводила только товарищеские поединки. Последние свои официальные игры она сыграла осенью 2017 года, проиграв Австралии в плей-офф к ЧМ-2018 (0:0 и 1:3).

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    После тех встреч Los Catrachos сыграл в семи контрольных матчах, в которых смог добыть всего лишь одну победу, обыграв сборную Панамы со счетом 1:0.

    Еще было три ничейных результата (с ОАЭ, Эквадором и Парагваем), а также три поражения (от Южной Кореи, Сальвадора и Чили). Всего в этих всех встречах гондурасцы отличились только четырьмя точными попаданиями.

    Все прогнозы на футбол

    Последний раз эти команды встречались в 2015 в товарищеской игре. И тогда бразильцы минимально выиграли — 1:0.

    Прогноз на Бразилия — Гондурас

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа сборной Бразилии — 1.14, победа сборной Гондураса — 21.00, ничья — 8.80.

    Бразильцы, которые в предыдущей контрольной встрече потеряли из-за травмы своего лидера накануне КА, теперь будут играть осторожно, чтобы избежать очередных потерь.

    Но все же «селесао» намного сильнее своего оппонента, имеющего проблемы с забитыми мячами. Прогнозируем, что Бразилия выиграет «всухую». 0

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    Бразилия — Гондурас. Прогноз (к. 1.69) и ставки на товарищеский матч 9 июня 2019 года. Прогноз на Бразилия — Гондурас. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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