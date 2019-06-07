Швеция — Мальта. Прогноз и ставки (к. 1.55) на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

В пятницу, 7 июня, сборная Швеции в Стокгольме примет национальную команду Мальты в матче отборочного турнира Евро-2020. Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на Швеция — Мальта.

Швеция

«Тре крунур» в этом отборочном цикле к континентальному турниру провели уже два поединка, в которых набрали четыре очка, позволяющее команде находится на второй строчке в своей группе.

Стартовали шведы в текущей квалификации с домашней победы над сборной Румынии со счетом 2:1, забив свои голы в первом тайме, а пропустили — во второй половине игры.

Во втором туре отбора команда Швеции гостила в Норвегии, где расписала результативную ничью с местной сборной — 3:3, упустив победу за считанные секунды до конца встречи.

Четыре из пяти забитых мячей в этом турнире записали на своей счет хавбеки «Краснодара» Виктор Клаэссон и «Майнца» Робин Квайсон, забившие по два гола.

Мальта

«Иониты» уже выполнили свою задачу по набранным очкам в этой компании. В первом туре мальтийцы на своем поле обыграли Фарерские острова со счетом 2:1.

Этой викторией Мальта прервала свою 17-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров. А свою победу в официальном матче до того поединка она праздновала аж летом 2013 года.

Во втором туре островитяне уступили на своей территории сборной Испании (0:2), пропустив в середине в каждом из таймов.

Все прогнозы на Евро-2020

С тремя очками команда Мальты на данный момент идет на четвертой позиции из шести команд.

Последний раз эти команды играли в одной отборочной группе к ЧМ-2010. И тогда северяне дважды обыграли южан. В Швеции был разгром — 4:0, на Мальте — 1:0.

Прогноз на Швеция — Мальта

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа сборной Швеции — 1.04, победа сборной Мальты — 45.00, ничья — 15.50.

Прогнозируем, что мальтийцы не смогут избежать разгрома, и, скорее всего, даже не смогут забить.

Предлагаем поставить — Швеция победит и не пропустит, победа Швеции с форой (-2,5), Швеция выиграет оба тайма. 0