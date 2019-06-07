ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерСохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера Хабиб НурмагомедовЛучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника Массимилиано АллегриКто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»
  • 08:50
    • Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки
  • 08:09
    • Бразилия обыграла Катар, Неймар получил травму
  • 07:53
    • «Торонто» вышел вперед в финальной серии с «Голден Стэйт»
  • 23:39
    • Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
  • 22:53
    • «Рубин» может возглавить бывший игрок клуба
  • 22:01
    • ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серии
  • 19:30
    • УЕФА разрешил «Арсеналу» проводить матчи Лиги Европы в Туле
    Все новости спорта

    Швеция «всухую» обыграет Мальту

    Швеция — Мальта. Прогноз и ставки (к. 1.55) на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз на Швеция — Мальта
    Виктор Клаэссон
    В пятницу, 7 июня, сборная Швеции в Стокгольме примет национальную команду Мальты в матче отборочного турнира Евро-2020. Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на Швеция — Мальта.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 07 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.04
  • X
  • 15.00
  • 2
  • 40.00
  • Играть!
    •

    Швеция

    «Тре крунур» в этом отборочном цикле к континентальному турниру провели уже два поединка, в которых набрали четыре очка, позволяющее команде находится на второй строчке в своей группе.

    Стартовали шведы в текущей квалификации с домашней победы над сборной Румынии со счетом 2:1, забив свои голы в первом тайме, а пропустили — во второй половине игры.

    Во втором туре отбора команда Швеции гостила в Норвегии, где расписала результативную ничью с местной сборной — 3:3, упустив победу за считанные секунды до конца встречи.

  • Трансферный дайджест. 28 мая — 3 июня
  • Где окажется лидер «Тоттенхэма», кто выиграет борьбу за защитника «Барселоны», кто претендует на вундеркинда из «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней
  • 03/06/2019

    • Четыре из пяти забитых мячей в этом турнире записали на своей счет хавбеки «Краснодара» Виктор Клаэссон и «Майнца» Робин Квайсон, забившие по два гола.

    Мальта

    «Иониты» уже выполнили свою задачу по набранным очкам в этой компании. В первом туре мальтийцы на своем поле обыграли Фарерские острова со счетом 2:1.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Этой викторией Мальта прервала свою 17-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров. А свою победу в официальном матче до того поединка она праздновала аж летом 2013 года.

    Во втором туре островитяне уступили на своей территории сборной Испании (0:2), пропустив в середине в каждом из таймов.

    Все прогнозы на Евро-2020

    С тремя очками команда Мальты на данный момент идет на четвертой позиции из шести команд.

    Последний раз эти команды играли в одной отборочной группе к ЧМ-2010. И тогда северяне дважды обыграли южан. В Швеции был разгром — 4:0, на Мальте — 1:0.

    Прогноз на Швеция — Мальта

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа сборной Швеции — 1.04, победа сборной Мальты — 45.00, ничья — 15.50.

    Прогнозируем, что мальтийцы не смогут избежать разгрома, и, скорее всего, даже не смогут забить.

    Предлагаем поставить — Швеция победит и не пропустит, победа Швеции с форой (-2,5), Швеция выиграет оба тайма. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Новак Джокович — Александр Зверев
  • Сегодня в 12:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 14:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Доминик Тим — Карен Хачанов
  • Сегодня в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Йоханна Конта — Маркета Вондроушова
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Голландия — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Бостон — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Колумбия U20 — Украина U20
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Италия U20 — Мали U20
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Австрия — Словения
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дания — Ирландия
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Черногория — Косово
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Испания
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Украина — Сербия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
    • Вчера в 14:15     Маурисио Почеттино
  • Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?
    • 15:31 01/06/2019     Массимилиано Аллегри
  • Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»
    • 23:54 04/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Швеция — Мальта. Прогноз и ставки (к. 1.55) на матч квалификации Евро-2020 7 июня 2019 года. Прогноз на Швеция — Мальта. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.33
    Тоже интересно
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов 04/06/2019 в 18:550
  • 08:24
    • ЦСКА проявляет интерес к форварду «Тулузы»
  • 10:49
    • Кипр объявил заявку на матчи с Россией и Шотландией
  • 10:33
    • Пепе не сыграет в финале Лиги Наций
    Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес Футбол Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 векаВспоминаем самые грозные атакующие трио в клубном футболе 03/06/2019 в 22:340
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 10:19
    • «МЮ» согласовал трансфер полузащитника «Спортинга»
  • 10:03
    • Роналду: Счастлив, что помог Португалии выйти в финал Лиги наций
  • 08:34
    • Италия U20 — Мали U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет
    Антонио Конте Футбол Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановитКак сложится работа тренера в «Интере»? 04/06/2019 в 04:310
  • 08:34
    • Перу обыграл Коста-Рику, сборная США проиграла Ямайке
  • 08:22
    • Колумбия U20 — Украина U20: где и когда смотреть онлайн матча четвертьфинала ЧМ-2019 до 20 лет
  • 18:55
    • Буффон покинул «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие