Македония — Польша. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч отбора на Евро-2020 7 июня 2019 года

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 сборная Македонии будет принимать сборную Польши. Встреча пройдет 7 июня. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Македония — Польша.

Сборная Македонии

Сборная Македонии, которая осенью успешно выступила в Лиге наций, завоевав повышение в классе, в квалификации Евро-2020 стартовала также весьма неплохо. В двух первых турах подопечные Игора Ангеловски набрали 4 очка.

Сперва на своем поле македонцы со счетом 3:1 обыграли Латвию. Дублем у победителей отметился Элиф Элмаз, еще один мяч провел Эзджан Алиоски.

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Во втором туре Македония на выезде сыграла вничью со Словенией — 1:1. Отыграться македонцам удалось благодаря точному удару Эниса Барди.

После двух туров македонская сборная занимает в своей группе третье место, уступая идущему вторым Израилю по разнице забитых и пропущенных мячей.

Сборная Польши

Сборная Польши осенью понизилась в классе в Лиге Наций, вылетев из Дивизиона А. После этого команду покинул Адам Навалка, и в отборе на Евро-2020 поляки стартовали уже под руководством Ежи Бженчека.

В двух первых турах польская сборная набрала максимальное количество очков, обыграв Австрию и Латвию и не пропустив ни одного гола.

Австрийцы были обыграны на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Кшиштофа Пентека, а у Латвии Польша выиграла уже на своем поле со счетом 2:0. Забивали Роберт Левандовски и Камиль Глик.

Таким образом, после двух туров Польша возглавила группу G и в игре с Македонией будет защищать первую строчку.

Прогноз

На победу Македонии букмекеры дают коэффициент 4,46, на ничью — 3,34, а на победу Польши — 2,00.

Ранее Македония и Польша встречались только в товарищеских матчах. Поляки дважды побеждали (3:0 и 4:1), а еще одна встреча (в Македонии) завершилась вничью (1:1).

Наш прогноз на матч — победа Польши с коэффициентом 2,00.

Также можно сделать ставку на то, что Польша выиграет один из таймов с коэффициентом 1,54. 0