«Парма» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 мая

В воскресенье, 19 мая, «Парма» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Фиорентина».

«Парма»

Футболисты «Пармы» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 38 очков.

«Желто-синим» грозит вылет из элитного дивизиона, ведь за два тура до завершения первенства они находятся всего в трех баллах от опасной зоны.

С начала февраля «Парма» одержала всего одну победу, когда с минимальным счетом обыграла «Дженоа» (1:0). На минувших выходных она без шансов уступила в гостях «Болонье» (1:4).

Календарь и таблица Серии А

После травм у «Пармы» восстанавливаются Абду Диакате, Жонатан Бьябьяни и Николас Скиаппакассе.

«Фиорентина»

«Фиорентина» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков.

Чтобы избежать вероятного вылета, «фиалкам» в оставшихся двух турах необходимо записать на свой счет еще два балла.

Впрочем, судя по последним результатам, сделать это будет не так просто. За последний месяц команда Винченцо Монтеллы проиграла «Ювентусу» (1:2), «Сассуоло» (0:1), «Эмполи» (0:1) и «Милану» (0:1).

В лазарете «Фиорентины» находятся Герман Песселья и Марко Пьяца. Джордан Верету отбывает дисквалификацию.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фиорентины» — 2.34, победа «Пармы» — 3.30, ничья — 3.40.

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Очевидно, что обеим командам сейчас нужны очки, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе и думать уже о следующем сезоне.

По своему кадровому потенциалу «фиалки», конечно же, сильнее, но, учитывая тот факт, что они сыграют в гостях, нам не верится в их успех, тем более после целой череды провалов. Наш прогноз — ничья.

Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.00. Сверхрезультативной игры мы не ждем. Команды должны сыграть осторожно, ведь они дорожат каждым заработанным баллом. 0