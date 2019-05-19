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    Прервет ли «Фиорентина» серию поражений?

    «Парма» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 мая

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Парму Прогнозы на Фиорентину
    Прогноз на «Парма» — «Фиорентина»
    Винченцо Монтелла
    В воскресенье, 19 мая, «Парма» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Парма»

    Футболисты «Пармы» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 38 очков.

    «Желто-синим» грозит вылет из элитного дивизиона, ведь за два тура до завершения первенства они находятся всего в трех баллах от опасной зоны.

    С начала февраля «Парма» одержала всего одну победу, когда с минимальным счетом обыграла «Дженоа» (1:0). На минувших выходных она без шансов уступила в гостях «Болонье» (1:4).

    Календарь и таблица Серии А

    После травм у «Пармы» восстанавливаются Абду Диакате, Жонатан Бьябьяни и Николас Скиаппакассе.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков.

    Чтобы избежать вероятного вылета, «фиалкам» в оставшихся двух турах необходимо записать на свой счет еще два балла.

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    Впрочем, судя по последним результатам, сделать это будет не так просто. За последний месяц команда Винченцо Монтеллы проиграла «Ювентусу» (1:2), «Сассуоло» (0:1), «Эмполи» (0:1) и «Милану» (0:1).

    В лазарете «Фиорентины» находятся Герман Песселья и Марко Пьяца. Джордан Верету отбывает дисквалификацию.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фиорентины» — 2.34, победа «Пармы» — 3.30, ничья — 3.40.

    Все прогнозы на Серию А

    Очевидно, что обеим командам сейчас нужны очки, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе и думать уже о следующем сезоне.

    По своему кадровому потенциалу «фиалки», конечно же, сильнее, но, учитывая тот факт, что они сыграют в гостях, нам не верится в их успех, тем более после целой череды провалов. Наш прогноз — ничья.

    Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.00. Сверхрезультативной игры мы не ждем. Команды должны сыграть осторожно, ведь они дорожат каждым заработанным баллом. 0

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    «Парма» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 19 мая. Прогноз на «Парма» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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