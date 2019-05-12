«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 37 тура чемпионата Испании 12 мая 2019 года

В 37 туре чемпионата Испании состоится поединок, в котором «Реал Сосьедад» примет мадридский «Реал». Это противостояние будет проходить в Сан-Себастьяне на арене «Аноэта». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

«Реал Сосьедад»

Хозяева находятся в 3 очках от еврокубковой 7 позиции. Ее сейчас занимает «Атлетик». У него 50 баллов, а у «сан-себастьянцев» 47. Если «Реалу С» удастся сравнятся по очкам, то это позволит клубу выйти на 7 место, поскольку разница мячей у принимающей стороны лучше.

Команда сумела выиграть два матча кряду. Сначала был обыгран «Хетафе» 2:1, а затем с минимальным счетом «сине-белые» выиграли у «Алавеса» 0:1. Таким образом, коллективу удалось прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, состоящую из 3 поражений и одной ничьи.

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За 11 последних выступлений на «Аноэта» «Реал С» уступил только два раза, а выиграл 5 встреч. То есть дома клуб выступает вполне неплохо. Сюда стоит добавить, что «сан-себастьянцы» пропускали в последних 6 домашних играх кряду — в 5 из 6 случаев не более одного гола.

Многие футболисты начали возвращаться после травмы. Возможно, что в состав успеют вернуться такие важные исполнители как Янузай, Сурутуса, Ильяраменди и Элустондо.

«Реал» М

Мадридскому «Реалу» уже ничего не грозит. Команда так и останется на 3 месте, да и до второй строчке вряд ли получится достать. Для Зидана и его футболистов два последних тура будут носить чисто формальный характер.

«Сливочным» в последнее время тяжело даются матчи Примеры. Хотя возможно это последствия отсутствия мотивации. В прошлом туре была напряженная игра с «Вильярреалом», которую удалось выиграть со счетом 3:2. Перед этим клуб проиграл «Райо Вальекано» 1:0. «Хетафе» на своем поле сумел выбить и «галактикос» один пункт.

Выездная серия «мадридистов» оставляет желать лучшего. Уже 4 матча «Реал» не побеждает — 2 поражения и 2 ничьи. Коллектив пропускал в 2 из 8 последних встреч. Три прошлые игры клуба на выезде завершались с общим тоталом меньше 2.5.

Скорее всего, до конца сезона не сыграет Серхио Рамос. Есть повреждения у таких футболистов как Одриосола и Бензема.

Прогноз

На противостояние двух «Реалов» букмекеры дают такие коэффициенты: 3.05 на победу хозяев и 2.23 на победу гостей. Цифра 3.85 дана на исход «ничья».

У «сине-белых» в этом сезоне уже был опыт победы. Они смогли выиграть в Мадриде с минимальным счетом 0:1. Сейчас для них победа еще важнее, поскольку в таком случае появится шанс на попадание в еврокубки.

«Мадридистам» же от результата этой встречи холодно или жарко не будет. Случаи, когда гости раздавали очки бедным как Робин Гуд уже были. Вполне возможно, что на таком мотивированном сопернике «галактикос» споткнутся.

Предлагаем вариант «1Х» с коэффициентом 1.70. Уж очень «сан-себастьянцам» хочется в Европу. 0