«Монпелье» — ПСЖ. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч французской Лиги 1 30 апреля 2019 года

Во вторник, 30 апреля, «Монпелье» будет принимать на своем поле «Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ.

«Монпелье»

С начала декабря 2018 года и до апреля «Монпелье» редко побеждал. За это время команда сумела добыть лишь две виктории в 15-ти играх во всех турнирах.

После мартовских поражений от ПСЖ (1:5) и «Реймса» (2:4) коллективу удалось обыграть «Бордо» (2:1) и сыграть вничью с «Анже» (2:2). Перед этим у клуба было три ничьих подряд — 1:1 с «Нимом», 2:2 с «Монако» и 0:0 с «Лиллем».

Начиная с апреля подопечные Мишеля Тер-Закаряна выиграли три матчах из четырех. Сейчас в Лиге 1 у них 51 балл и шестое месте в турнирной таблице.

ПСЖ

В Лиге 1 ПСЖ в прошлом туре разбил «Монако» — 3:1, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик. Правда, перед этим парижане потерпели два подряд поражения, но это не помешало им досрочно стать чемпионами Франции из-за потери очков конкурентами.

Это уже восьмое чемпионство для подопечных Томаса Тухеля, но о текущей форме команды стоит побеспокоиться. Хотя она уже и чемпион, однако лишь одна победа в пяти предыдущих матчах при трех поражениях говорят о многом.

Сперва ничья со «Страсбургом» и неудачи против «Лилля» и «Нанта» на три тура откладывают чемпионство. А затем, после оформления титула, проигрыш в финале Кубка Франции «Ренну» оставляет ее лишь с одним трофеем по итогам сезона.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0