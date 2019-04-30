ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очкоМиллиметры до титула. «Сити» продолжает хоронить «Ливерпуль» Давид де ХеаДе Хеа становится помехой. Очередная ошибка испанца может дорого обойтись Россия — ШвецияПервое серебро за десять лет. Россияне достойно сыграли на ЮЧМ
  • 15:55
    • «Оренбург» — «Арсенал»: известны стартовые составы команд
  • 15:46
    • «Милан» не уволит Гаттузо до конца сезона
  • 15:27
    • Стерлинг — лучший игрок АПЛ по версии журналистов
  • 15:13
    • ЦСКА досрочно выиграл молодежное первенство РПЛ
  • 14:57
    • Широков покинул московское «Динамо»
  • 14:42
    • Футболисты ПСЖ недовольны игрой Паредеса
  • 13:55
    • «Спартак» назначил нового главного тренера
    Все новости спорта

    Как ПСЖ отреагирует на неудачу в кубке?

    «Монпелье» — ПСЖ. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч французской Лиги 1 30 апреля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье ПСЖ
    Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ
    ПСЖ остался с одним трофеем по итогам сезона
    Во вторник, 30 апреля, «Монпелье» будет принимать на своем поле «Пари Сен-Жермен» в рамках 34-го тура французской Лиги 1. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ.

    «Монпелье»

    С начала декабря 2018 года и до апреля «Монпелье» редко побеждал. За это время команда сумела добыть лишь две виктории в 15-ти играх во всех турнирах.

    После мартовских поражений от ПСЖ (1:5) и «Реймса» (2:4) коллективу удалось обыграть «Бордо» (2:1) и сыграть вничью с «Анже» (2:2). Перед этим у клуба было три ничьих подряд — 1:1 с «Нимом», 2:2 с «Монако» и 0:0 с «Лиллем».

    Начиная с апреля подопечные Мишеля Тер-Закаряна выиграли три матчах из четырех. Сейчас в Лиге 1 у них 51 балл и шестое месте в турнирной таблице.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    ПСЖ

    В Лиге 1 ПСЖ в прошлом туре разбил «Монако» — 3:1, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик. Правда, перед этим парижане потерпели два подряд поражения, но это не помешало им досрочно стать чемпионами Франции из-за потери очков конкурентами.

    Это уже восьмое чемпионство для подопечных Томаса Тухеля, но о текущей форме команды стоит побеспокоиться. Хотя она уже и чемпион, однако лишь одна победа в пяти предыдущих матчах при трех поражениях говорят о многом.

    Сперва ничья со «Страсбургом» и неудачи против «Лилля» и «Нанта» на три тура откладывают чемпионство. А затем, после оформления титула, проигрыш в финале Кубка Франции «Ренну» оставляет ее лишь с одним трофеем по итогам сезона.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.96
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сассуоло
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Аякс
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Коламбус — Бостон
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Ливерпуль
  • Послезавтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Луис Суарес
  • На грани чемпионства. «Барселона» близка к защите титула
    • 16:05 24/04/2019     Маурицио Сарри
  • «Челси» переключился на Лигу Европы? «Синие» не стремятся в топ-4 АПЛ
    • 14:32 23/04/2019     Лионель Месси
  • Десятый титул титана Месси и доминирование «Барселоны» в Ла Лиге
    • Вчера в 15:45
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Монпелье» — ПСЖ. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч французской Лиги 1 30 апреля 2019 года. Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
    Тоже интересно
    Натан Маккиннон Хоккей НХЛ. «Каролина» вновь победила, «Колорадо» сравнял счетРезультаты матчей второго раунда плей-офф 29 апреля 08:290
  • 12:07
    • Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии
  • 10:47
    • СМИ: Войнов продолжит карьеру в «Автомобилисте»
  • 10:34
    • Неймару грозит дисквалификация на пять матчей
    Матвей Сафонов Футбол Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на поражение армейского клуба 02:190
  • Экспресс дня

  • «Спартак» реабилитируется за поражение в Туле
  • 4.96
    •
  • 15:27
    • Двукратный чемпион мира по горным лыжам завершил карьеру
  • 12:20
    • СКА заключил новый контракт с нападающим
  • 09:06
    • Полузащитник сборной Чехии скончался в результате ДТП
    «Арсенал» потерпел третье кряду поражение в АПЛ Футбол «Арсенал» нуждается в большой перестройкеРеакция прессы на матч «Лестер» — «Арсенал» Вчера в 23:360
  • 08:51
    • Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
  • 08:38
    • Ван Дейк — лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов
  • 08:08
    • «Голден Стэйт» успешно начал серию против «Хьюстона»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие