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    Пропустит ли «МЮ» на вершину «Ливерпуль»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч АПЛ 24 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
    «МЮ» не знает поражений при Сульшере в АПЛ
    В рамках 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет 24 февраля на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 17:05 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
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    «Манчестер Юнайтед»

    «МЮ» уверенно идет к своей цели закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Футболисты Оле-Гуннара Сульшера уже поднялись на четвертую строчку, потеснив «Арсенал» и «Челси», но опережают конкурентов всего на один балл.

    Сейчас «Юнайтед» является лучшей командой в АПЛ по количеству набранных очков в последних девяти играх турнира. За этот период «Красные дьяволы» одержали восемь побед и один раз сыграли вничью.

    Кроме того, в Кубке Англии при норвежском менеджере были биты «Рединг» и те же «Арсенал», а также «Челси» — последние двое на выезде.

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» начал 2019 год не самым лучшим образом — мерсисайдцы потерпели два поражения подряд. Сначала «Красные» в рамках выездной встречи АПЛ проиграли «Манчестер Сити», позволив «Горожанам» сократить отставание в чемпионской гонке, затем вылетели из Кубка Англии, уступив полуосновным составом в 1/32 финала «Вулверхэмптону».

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    Далее в рамках АПЛ коллектив на выезде обыграл «Брайтон» и дома справился с «Кристал Пэлас».

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    • Но затем подопечные Юргена Клоппа сыграли на «Анфилде» вничью с «Лестером», а следом вновь оступились против «Вест Хэма» с аналогичным счетом.

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    Реакция на эти осечки была нужной для клуба — победа над «Борнмутом» привела игроков в чувства, а к грядущей битве они подходят после домашней ничьей в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». В случае даже ничьей в Манчестере клуб вернется на вершину чемпионата.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,40.

    Считаем вероятным расклад, при котором Маркус Рашфорд забьет, и «МЮ» выиграет за 6,00. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.00
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