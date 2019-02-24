«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч АПЛ 24 февраля 2019 года

«МЮ» не знает поражений при Сульшере в АПЛ

«МЮ» не знает поражений при Сульшере в АПЛ ClickOnDetroit

В рамках 27-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль». Встреча пройдет 24 февраля на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 17:05 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» уверенно идет к своей цели закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Футболисты Оле-Гуннара Сульшера уже поднялись на четвертую строчку, потеснив «Арсенал» и «Челси», но опережают конкурентов всего на один балл.

Сейчас «Юнайтед» является лучшей командой в АПЛ по количеству набранных очков в последних девяти играх турнира. За этот период «Красные дьяволы» одержали восемь побед и один раз сыграли вничью.

Кроме того, в Кубке Англии при норвежском менеджере были биты «Рединг» и те же «Арсенал», а также «Челси» — последние двое на выезде.

Омрачает картину лишь поражение на своем поле в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов от ПСЖ.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» начал 2019 год не самым лучшим образом — мерсисайдцы потерпели два поражения подряд. Сначала «Красные» в рамках выездной встречи АПЛ проиграли «Манчестер Сити», позволив «Горожанам» сократить отставание в чемпионской гонке, затем вылетели из Кубка Англии, уступив полуосновным составом в 1/32 финала «Вулверхэмптону».

Далее в рамках АПЛ коллектив на выезде обыграл «Брайтон» и дома справился с «Кристал Пэлас».

Но затем подопечные Юргена Клоппа сыграли на «Анфилде» вничью с «Лестером», а следом вновь оступились против «Вест Хэма» с аналогичным счетом.

Календарь и таблица АПЛ

Реакция на эти осечки была нужной для клуба — победа над «Борнмутом» привела игроков в чувства, а к грядущей битве они подходят после домашней ничьей в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». В случае даже ничьей в Манчестере клуб вернется на вершину чемпионата.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, а ничья — в 3,40.

Считаем вероятным расклад, при котором Маркус Рашфорд забьет, и «МЮ» выиграет за 6,00. 0