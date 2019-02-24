ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оттава» — «Коламбус»НХЛ. Шат-аут Бобровского, четвертая подряд победа «Калгари» Жеребьевка Лиги ЕвропыРоссия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018 Месут ОзилБудущее Озила в тумане. Матч с БАТЭ это показал
  • 10:18
    • Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ
  • 09:14
    • РПЛ запретила «Арсеналу» проводить матчи на стадионе в Туле
  • 08:25
    • «Торонто» одолел «Сан-Антонио», «Денвер» выиграл у «Далласа»
  • 08:09
    • Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари
  • 00:31
    • Гол Пентека помог «Милану» крупно обыграть «Эмполи»
  • 22:58
    • Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
  • 15:17
    • «Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Прервет ли «Боруссия» Д ничейную серию в Бундеслиге?

    «Боруссия» Д — «Байер». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Германии 24 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Байер
    Прогноз на «Боруссия» Д — «Байер»
    Ожидается упорная борьба
    24 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится поединок между командами «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Встреча пройдет в рамках 23 тура немецкой Бундеслиги. Начало в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Байер».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Боруссия» Д

    После 22 туров «Боруссия» располагается на первой строчке и имеет в своем активе 51 очко. Отрыв от «Баварии» составляет 3 пункта, хотя ранее коллектив Фавра имел более уверенное преимущество.

    Все прогнозы на футбол

    За 6 последних туров «шмели» ни разу не проиграли, однако уже третью встречу кряду команда не может одержать победу. Перед этой серией была 3-матчевая выигрышная полоса, состоящая из побед над «Боруссией» М, «Лейпцигом» и «Ганновером».

    После этого хозяева сыграли вничью с клубами «Айнтрахт», «Хоффенхайм» и «Нюрнберг».

    На своем поле «Боруссия» выиграла 9 поединков из 11, а в двух играла вничью. Также стоит отметить, что клуб забивал не менее двух голов во всех домашних играх нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

    В списке травмированных футболистов числятся Ройс, Аканжи, Пищек и Пулишич.

    «Байер»

    «Байер» очень злой после вылета из Лиги Европы. Это явно не входило в планы «леверкузенцев». В Бундеслиге коллектив занимает 5 место с 36 очками. При любом исходе гости выше не поднимутся, но вот при потере баллов можно потерять текущую позицию.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    По набранным очкам за 6 последних туров «Байер» является лучшей командой турнира. Такой результат был обеспечен пятью победами, а общую картину испортило одно поражение от «Боруссии» М. По 3 очка команда набирала в матчах с «Баварией», «Гертой», «Вольфсбургом», «Майнцом» и «Фортуной» Д.

    «Байер» одержал три победы подряд на чужом поле. Кроме «Майнца» и «Вольфсбурга» «фармацевты» обыграли на выезде «Шальке».

  • Сборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов
  • Одиннадцать игроков, которые помогли своим командам достичь плей-офф ЛЧ в этом сезоне
  • 20/02/2019

    • После поединка в Лиге Европы футболисты «Байера» могут быть не в лучших кондициях, поскольку игра для гостей оказалась очень тяжелой.

    В лазарете Бельараби, Ретсос, Ларс Бендер и Похьянпало.

    Прогноз

    1,86 и 3,95 — вот так букмекеры поделили коэффициенты. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4,10.

    В первом круге команды встречались в Леверкузене. Тогда три очка с собой увезли «пчелы», обыграв соперника со счетом 2:4. «Желтые» превзошли оппонента по всем показателям, однако «Байер» был лучше в отборе.

    «Боруссия» будет свежее в предстоящей игре, поэтому это должно принести свои дивиденды. Кроме того, на кону стоит лидерство в Бундеслиге. Третьим важным фактором станут домашние трибуны, которые будут гнать команду Фавра вперед. Мы прогнозируем победу хозяев, возможно даже минимальную. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Сегодня в 15:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Сегодня в 17:30
    •  4.57
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Сегодня в 18:15
    •  2.24
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ним
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Баффало — Вашингтон
  • Сегодня в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Амьен — Ницца
  • Сегодня в 22:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Рома
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Бостон
  • Завтра в 00:01
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Этот «Краснодар» просто невероятен
    • Вчера в 12:10     «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах
  • Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»
    • 17:18 20/02/2019     «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче
  • «Атлетико» нейтрализовал Роналду и «Ювентус»
    • 17:31 21/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Боруссия» Д — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Тоже интересно
    «Эспаньол» — «Уэска» Футбол Примера. Ничья «Эспаньола», «Севилья» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Леванте»Подробности матчей 25-го тура испанской Примеры 01:100
  • 10:26
    • Голкипер «Ак Барса» перенес операцию
  • 00:07
    • «Химки» уступили «Панатинаикосу»
  • 22:21
    • ЦСКА не пустил рижское «Динамо» в плей-офф
    Игроки «Вест Хэма» Футбол АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Фулхэма», «МЮ» встретится с «Ливерпулем»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги 01:000
  • Экспресс дня

  • «Бавария» возьмет реванш у «Герты»
  • 4.57
    •
  • 22:07
    • «Сочи» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф
  • 21:54
    • Полузащитник «Валенсии» пропустит оба матча с «Краснодаром»
  • 21:40
    • Ляказетт дисквалифицирован на три матча
    Фрагмент матча Футбол Этот «Краснодар» просто невероятенСМИ — о выходе «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы Вчера в 12:100
  • 21:29
    • Азмун вошел в команду недели в Лиге Европы
  • 19:34
    • «Металлург» крупно обыграл «Ак Барс»
  • 19:22
    • СКА завершил регулярный чемпионат победой над «Трактором»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие