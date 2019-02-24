«Боруссия» Д — «Байер». Прогноз на матч 23 тура чемпионата Германии 24 февраля 2019 года

24 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится поединок между командами «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Встреча пройдет в рамках 23 тура немецкой Бундеслиги. Начало в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Байер».

«Боруссия» Д

После 22 туров «Боруссия» располагается на первой строчке и имеет в своем активе 51 очко. Отрыв от «Баварии» составляет 3 пункта, хотя ранее коллектив Фавра имел более уверенное преимущество.

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За 6 последних туров «шмели» ни разу не проиграли, однако уже третью встречу кряду команда не может одержать победу. Перед этой серией была 3-матчевая выигрышная полоса, состоящая из побед над «Боруссией» М, «Лейпцигом» и «Ганновером».

После этого хозяева сыграли вничью с клубами «Айнтрахт», «Хоффенхайм» и «Нюрнберг».

На своем поле «Боруссия» выиграла 9 поединков из 11, а в двух играла вничью. Также стоит отметить, что клуб забивал не менее двух голов во всех домашних играх нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

В списке травмированных футболистов числятся Ройс, Аканжи, Пищек и Пулишич.

«Байер»

«Байер» очень злой после вылета из Лиги Европы. Это явно не входило в планы «леверкузенцев». В Бундеслиге коллектив занимает 5 место с 36 очками. При любом исходе гости выше не поднимутся, но вот при потере баллов можно потерять текущую позицию.

По набранным очкам за 6 последних туров «Байер» является лучшей командой турнира. Такой результат был обеспечен пятью победами, а общую картину испортило одно поражение от «Боруссии» М. По 3 очка команда набирала в матчах с «Баварией», «Гертой», «Вольфсбургом», «Майнцом» и «Фортуной» Д.

«Байер» одержал три победы подряд на чужом поле. Кроме «Майнца» и «Вольфсбурга» «фармацевты» обыграли на выезде «Шальке».

После поединка в Лиге Европы футболисты «Байера» могут быть не в лучших кондициях, поскольку игра для гостей оказалась очень тяжелой.

В лазарете Бельараби, Ретсос, Ларс Бендер и Похьянпало.

Прогноз

1,86 и 3,95 — вот так букмекеры поделили коэффициенты. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4,10.

В первом круге команды встречались в Леверкузене. Тогда три очка с собой увезли «пчелы», обыграв соперника со счетом 2:4. «Желтые» превзошли оппонента по всем показателям, однако «Байер» был лучше в отборе.

«Боруссия» будет свежее в предстоящей игре, поэтому это должно принести свои дивиденды. Кроме того, на кону стоит лидерство в Бундеслиге. Третьим важным фактором станут домашние трибуны, которые будут гнать команду Фавра вперед. Мы прогнозируем победу хозяев, возможно даже минимальную. 0