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    «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч Примеры 24 февраля 2019 года

    Футбол Испании Примера Атлетико Вильярреал
    Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал»
    Антуан Гризманн
    В воскресенье, 24 февраля, мадридский «Атлетико» будет принимать на своем поле «Вильярреал» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Начало матча — в 18:15 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал».
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    «Атлетико»

    «Атлетико» в начале февраля потерпел первое поражение во всех турнирах за двадцать матчей. Команда Диего Симеоне оступилась в выездном матче Примеры против «Бетиса» — 0:1.

    Для «Атлетико» то поражение стало только вторым в текущем чемпионате Испании. Первое команда потерпела еще в третьем туре, когда проиграла «Сельте».

    Как оказалось, уже в 23-м туре следом за «Бетиком» «матрасников» на их поле одолеет «Реал» со счетом 1:3. Эта неудача была куда болезненнее, поэтому пришлось срочно реабилитироваться.

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    И заставить фанатов забыть о провале против «Реала» удалось. Сначала состоялась победа над «Райо Вальекано» на выезде со счетом 1:0 в прошлом туре. В Примере дружина Симеоне идет второй, отставая от «Барселоны» на семь пунктов.

    Далее мадридцев ждала игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» на своем поле. Хозяева рвали и метали, в результате чего одержали громкую победу над чемпионом Италии со счетом 2:0. В прекрасном настроении команда возвращается к внутренним делам.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в 24 поединках испанского первенства заработал всего лишь 23 пункта и находится в зоне вылета, на 18-м месте. Отставание от 17-й спасительной строки составляет один балл.

    До прошлого тура у левантийцев была 10-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период «Желтая Субмарина» проиграла три встречи при семи ничьих.

    Тем не менее, в прошлом туре команда доказала, что находится не совсем на своем месте в турнирной таблице, разбив «Севилью» — 3:0.

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    В январе «Желтая Субмарина» вылетела из Кубка Испании, уступив «Эспаньолу» (2:2 дома и 1:3 в гостях).

    Однако не стоит забывать о победе над лиссабонским «Спортингом» (1:0) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. В ответной встрече дома испанцы сдержали португальцев (1:1) и прошли в следующую стадию турнира, где сразятся с питерским «Зенитом»

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в октябре прошлого года, когда была зафиксирована ничья — 1:1. Вообще в последние годы соперники либо побеждали с разницей в один мяч, либо игры заканчивались вничью.

    «Атлетико» отдал все силы в игре с «Юве», но впереди жаркая борьба в чемпионате, а сзади поджимает «Реал». «Вильярреал» находится в зоне вылета, но эта команда способна на равных соперничать даже с грандами, а черная полоса постепенно заканчивается. Мадридцы «не любят» забивать много, а могут и вовсе потерять очки, поэтому предлагаем поставить на тотал матча меньше 2,5 гола за 1.72. 0

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    Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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