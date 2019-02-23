«Фрозиноне» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 23 февраля 2019 года

В субботу, 23 февраля, в 25 туре итальянской Серии А «Фрозиноне» на своем поле примет «Рому». Начало матча — в 22:30 по мск. Прогноз на «Фрозиноне» — «Рома».

«Фрозиноне»

Подопечные Марко Барони с начала года провели пять встреч в Серии А. Стартовали с домашнего разгромного поражения от «Аталанты» со счетом 0:5.

В следующем туре «канарейки» одержали крупную выездную победу над «Болоньей» (4:0). Затем вновь в родных пенатах уступили «Лацио» (0:1).

Потом в гостевой игре с таким же результатом обыграли «Сампдорию», а в минувшем игровом дне чемпионата они проиграли «Ювентусу» в Турине — 0:3.

Перед 25 туром итальянского первенства «желто-синие» идут с 16 очками в зоне вылета, на 19 месте, отставая от безопасной позиции на пять баллов.

Календарь и таблица Серии А

В 11 домашних поединках этого розыгрыша Серии А «Фрозиноне» ни разу не выиграл, сведя пять встреч вничью при шести поражениях, разница мячей — 6:22.

«Рома»

Римская команда не знает горечи поражения уже четыре игры кряду, начав эту серию ничейным результатом с «Миланом» (1:1).

Затем «волки» выиграли три поединка подряд, одолев «Кьево» (3:0) и «Болонью» (2:1) в чемпионате страны, а также «Порту» (2:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

С 41 очком после 24 матчей Серии А подопечные Эусебио Ди Франческо идут на пятом месте, уступая всего лишь один пункт четвертому «Милану» и опережают преследующие «Аталанту» и «Лацио» на три очка.

12 гостевых встреч в текущем чемпионате Италии принесли римлянам только четыре победы, четыре ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 16:13.

В первом круге «Рома» в родных стенах разгромила «Фрозиноне» со счетом 4:0. В сезоне 2015/16 Серии А «волки» выиграли обе игры — 3:1 и 2:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.50.

На победу хозяев дают — 6.20, ничья оценена — в 4.90.

Чтобы продолжить борьбу за попадание в топ-4, римлянам нужно обыграть аутсайдера на его поле.

Но, скорее всего, «волки» обойдутся несколькими забитыми мячами. Поэтому предлагаем еще поставить — в матче будет забито 2-3 гола. 0