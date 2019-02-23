ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Юбилейный гол Овечкина, два очка Дадонова и 29 сейвов Василевского Фрагмент матчаНовый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги Европы Давид де ХеаТоп-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет
  • 09:55
    • «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Лейкерс» победил «Хьюстон»
  • 08:15
    • Азмун — в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
  • 08:01
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 01:34
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 онлайн
  • 00:49
    • «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сыграв вничью с «Байером»
  • 01:18
    • Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
  • 00:54
    • Киевское «Динамо» одолело «Олимпиакос» и вышло в 1/8 финала ЛЕ
    Все новости спорта

    «Рома» не позволит «Милану» уйти в отрыв

    «Фрозиноне» — «Рома». Прогноз и ставки на матч Серии А 23 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Фрозиноне Рома
    Прогноз на «Фрозиноне» — «Рома»
    Диего Перотти
    В субботу, 23 февраля, в 25 туре итальянской Серии А «Фрозиноне» на своем поле примет «Рому». Начало матча — в 22:30 по мск. Прогноз на «Фрозиноне» — «Рома».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Фрозиноне»

    Подопечные Марко Барони с начала года провели пять встреч в Серии А. Стартовали с домашнего разгромного поражения от «Аталанты» со счетом 0:5.

    В следующем туре «канарейки» одержали крупную выездную победу над «Болоньей» (4:0). Затем вновь в родных пенатах уступили «Лацио» (0:1).

    Потом в гостевой игре с таким же результатом обыграли «Сампдорию», а в минувшем игровом дне чемпионата они проиграли «Ювентусу» в Турине — 0:3.

    Перед 25 туром итальянского первенства «желто-синие» идут с 16 очками в зоне вылета, на 19 месте, отставая от безопасной позиции на пять баллов.

    Календарь и таблица Серии А

    В 11 домашних поединках этого розыгрыша Серии А «Фрозиноне» ни разу не выиграл, сведя пять встреч вничью при шести поражениях, разница мячей — 6:22.

    «Рома»

    Римская команда не знает горечи поражения уже четыре игры кряду, начав эту серию ничейным результатом с «Миланом» (1:1).

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Затем «волки» выиграли три поединка подряд, одолев «Кьево» (3:0) и «Болонью» (2:1) в чемпионате страны, а также «Порту» (2:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

    С 41 очком после 24 матчей Серии А подопечные Эусебио Ди Франческо идут на пятом месте, уступая всего лишь один пункт четвертому «Милану» и опережают преследующие «Аталанту» и «Лацио» на три очка.

  • Сборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионов
  • Одиннадцать игроков, которые помогли своим командам достичь плей-офф ЛЧ в этом сезоне
  • 20/02/2019

    • 12 гостевых встреч в текущем чемпионате Италии принесли римлянам только четыре победы, четыре ничьи и столько же поражений, разница забитых и пропущенных — 16:13.

    В первом круге «Рома» в родных стенах разгромила «Фрозиноне» со счетом 4:0. В сезоне 2015/16 Серии А «волки» выиграли обе игры — 3:1 и 2:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.50.

    На победу хозяев дают — 6.20, ничья оценена — в 4.90.

    Чтобы продолжить борьбу за попадание в топ-4, римлянам нужно обыграть аутсайдера на его поле.

    Но, скорее всего, «волки» обойдутся несколькими забитыми мячами. Поэтому предлагаем еще поставить — в матче будет забито 2-3 гола. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Сегодня в 22:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фулхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Страсбур — Лилль
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Уотфорд
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эспаньол — Уэска
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оттава — Коламбус
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Детройт — Миннесота
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Завтра в 03:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах
  • Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»
    • 17:18 20/02/2019     Давид де Хеа
  • Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет
    • Вчера в 21:41     Маурицио Сарри
  • Сарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?
    • 14:54 19/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Фрозиноне» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
    Тоже интересно
    «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче Футбол «Атлетико» нейтрализовал Роналду и «Ювентус»Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Ювентус» Вчера в 17:310
  • 00:51
    • «Челси» пробился в 1/8 финала ЛЕ, разгромив «Мальме»
  • 00:48
    • «Интер» уверенно обыграл «Рапид» в Лиге Европы
  • 23:18
    • Трансфер полузащитник «Васко да Гама» в ЦСКА сорвался
    Рахим Стерлинг Футбол Глубина состава позволяет «Ман Сити» замахнуться на четыре трофеяКоманда Гвардиолы в сложнейшем матче Лиги чемпионов обыграла «Шальке» Вчера в 13:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» удержится в зоне Лиги чемпионов
  • 2.34
    •
  • 09:36
    • Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков
  • 09:20
    • Мусаев: Победа над «Байром» придаст «Краснодару» сил
  • 01:04
    • «Бетис» уступил «Ренну» и вылетел из ЛЕ
    «Чикаго» Хоккей НХЛ. Гол Анисимова, 26 сейвов Варламова и седьмая кряду победа «Бостона»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля Вчера в 09:020
  • 22:45
    • «Зенит» победил «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
  • 19:36
    • Дзагоев завершил сезон из-за операции на «крестах»
  • 22:54
    • «Шахтер» проиграл «Айнтрахту» и вылетел из Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие