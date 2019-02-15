«Ювентус» — «Фрозиноне». Прогноз на матч 24 тура Серии А 15 февраля 2019 года

В рамках 24 тура итальянской Серии А на стадионе «Альянц» встретятся туринский «Ювентус» и «Фрозиноне». Начало поединка в 22:30 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Фрозиноне».

«Ювентус»

«Юве» уверенно лидирует в чемпионате Италии. У команды 63 очка, что на 11 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя — «Наполи». Таким образом, это позволяет немного расслабиться, учитывая, что в команду еще ждет нервная борьба в Лиге чемпионов.

В последних 6 встречах «Ювентус» ни разу не проиграл. Да и в целом в нынешнем сезоне Серии А «старая синьора» не потерпела ни одного поражения за 23 сыгранных матча, а в 20 из них коллектив одерживал победу.

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Так вот, в 6 поединках у «черно-белых» 4 победы и две ничьи. В прошлый раз команда встречалась с «Сассуоло» на выезде и сумела без проблем одолеть соперника со счетом 0:3.

Стоит отметить, что в 6 последних играх, в которых принимал участие туринский клуб, забивалось больше двух голов, а сами «зебры» отмечались в воротах соперника не менее двух раз.

Не смогут сыграть в матче Бонуччи, Кьеллини и Куадрадо. К этим трем травмированным игрокам еще добавляется Диего Коста.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» располагается на 19 месте с 16 очками. Таким образом, коллективу не хватает трех баллов, чтобы гарантировано выбраться из зоны вылета. Как бы там ни было, но многое будет зависть и от ближайших конкурентов клуба.

Команда выиграла только в двух из четырех последних матчей Серии А. В трех случаях было поражение и в одном ничья. В прошлый раз гости выступали против «Сампдории» на выезде и сумели обыграть команду с минимальным счетом 0:1.

В 4 из 6 последних матчей с участием «Фрозиноне» забивалось меньше двух голов. В двух случаях «канарейки» не могли поразить ворота соперника, при этом пропускали больше трех мячей. Подобное произошло во встречах с «Аталантой» и «Фиорентиной», то есть с более сильными соперниками.

В лазарете у клуба Гильоне, Дионизи, Ариаудо, Шимич и Бригенти.

Прогноз

1,14 против 20,0 — вот такой расклад предлагают букмекеры. На ничейный исход они дают коэффициент 8,90.

В двух последних матчах с «Фрозиноне» «Юве» не пропускал и забивал по два мяча. Однозначно команда продолжит свою беспроигрышную серию и, скорее всего, именно победой. Можно ожидать небольшой ротации в составе хозяев, поскольку у них на следующей неделе матч в ЛЧ.

Мы прогнозируем, что «Ювентус» сумеет уверенно провести следующий поединок и победить в двух таймах. На это дается коэффициент 2,08. 0