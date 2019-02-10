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    Прервет ли «Ювентус» безвыигрышную серию?

    «Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 10 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Сассуоло Ювентус
    Прогноз на «Сассуоло» — «Ювентус»
    «Юве» не может победить в двух играх кряду
    В матче 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет туринский «Ювентус». Встреча, которая пройдет 10 февраля на стадионе «Мапеи», начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Сассуоло» — «Ювентус».
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    «Сассуоло»

    «Нероверди» по итогам 22 туров итальянского чемпионата занимают 11 позицию в турнирной таблице, заработав в этих матчах 30 очков и отстают от еврокубковой зоны на пять пунктов.

    В новом году команда Роберто Де Дзерби успела провести четыре поединка. Стартовала с поражения в Кубке Италии от «Наполи» (0:2) в гостях.

    Но затем в играх Серии А «зелено-черные» не знают горечи поражений. Сначала они поделили очки с «Интером» (0:0) в Милане, затем разгромили дома «Кальяри» (3:0), а в минувшем туре первенства расписали мировую с «Дженоа» (1:1) на выезде.

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    В 11 домашних встречах этого сезона Серии А «Сассуоло» четыре из них выиграл, пять игр свел вничью и две встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 22:21.

    Календарь и таблица Серии А

    Из-за травмы предстоящую встречу пропустит полузащитник Франческо Маньянелли, а дисквалифицирован хавбек Альфред Дункан.

    «Ювентус»

    «Старая синьора» уверенно лидирует в Серии А, набрав в 22 матчах первенства 60 баллов и опережает второй «Наполи» аж на девять очков.

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    После перерыва футболисты Массимилиано Аллегри одержали четыре победы кряду во всех турнирах, пропустив в этих встречах только один гол.

    Но затем туринская команда не может одержать викторию в двух матчах подряд. Сперва она была разгромлена на выезде «Аталантой» (0:3) в Кубке Италии, а затем «черно-белые» дома расписали мировую с «Пармой» (3:3) в игре чемпионата страны.

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    • «Ювентус» в этом розыгрыше Серии А провел в гостях десять матчей, где одержал девять побед при одной ничьей, разница мячей — 21:7.

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    • В лазарете «зебр» находятся защитники Джорджио Кьеллини и Андреа Бардзальи, а также полузащитник Хуан Куадрадо.

    Игра первого круга, которая прошла в Турине, принесла победу «Юве» со счетом 2:1. Туринцы также выиграли и обе встречи прошлого сезона — 7:0 и 3:1. Последний раз «Сассуоло» обыгрывал «Ювентус» на своем поле в 2015 году (1:0).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.59.

    На победу хозяев дают — 6.20, ничья оценена — в 4.10.

    Прогнозируем, что «Ювентус», который не смог одержать победы в двух предыдущих своих поединках, на этот раз будет праздновать викторию.

    Также туринцы должны сделать выводы по игре в защите (шесть пропущенных за два матча) и теперь выдадут малорезультативный матч. 0

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    Прогноз на «Сассуоло» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59. В матче 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет туринский «Ювентус». Встреча, которая пройдет 10 февраля на стадионе «Мапеи», начнется в 20:00 по Москве.
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