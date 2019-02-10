«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 10 февраля 2019 года

«Юве» не может победить в двух играх кряду

«Юве» не может победить в двух играх кряду twitter.com/juventusfc

В матче 23-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет туринский «Ювентус». Встреча, которая пройдет 10 февраля на стадионе «Мапеи», начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «Сассуоло» — «Ювентус».

«Сассуоло»

«Нероверди» по итогам 22 туров итальянского чемпионата занимают 11 позицию в турнирной таблице, заработав в этих матчах 30 очков и отстают от еврокубковой зоны на пять пунктов.

В новом году команда Роберто Де Дзерби успела провести четыре поединка. Стартовала с поражения в Кубке Италии от «Наполи» (0:2) в гостях.

Но затем в играх Серии А «зелено-черные» не знают горечи поражений. Сначала они поделили очки с «Интером» (0:0) в Милане, затем разгромили дома «Кальяри» (3:0), а в минувшем туре первенства расписали мировую с «Дженоа» (1:1) на выезде.

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В 11 домашних встречах этого сезона Серии А «Сассуоло» четыре из них выиграл, пять игр свел вничью и две встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 22:21.

Календарь и таблица Серии А

Из-за травмы предстоящую встречу пропустит полузащитник Франческо Маньянелли, а дисквалифицирован хавбек Альфред Дункан.

«Ювентус»

«Старая синьора» уверенно лидирует в Серии А, набрав в 22 матчах первенства 60 баллов и опережает второй «Наполи» аж на девять очков.

После перерыва футболисты Массимилиано Аллегри одержали четыре победы кряду во всех турнирах, пропустив в этих встречах только один гол.

Но затем туринская команда не может одержать викторию в двух матчах подряд. Сперва она была разгромлена на выезде «Аталантой» (0:3) в Кубке Италии, а затем «черно-белые» дома расписали мировую с «Пармой» (3:3) в игре чемпионата страны.

«Ювентус» в этом розыгрыше Серии А провел в гостях десять матчей, где одержал девять побед при одной ничьей, разница мячей — 21:7.

В лазарете «зебр» находятся защитники Джорджио Кьеллини и Андреа Бардзальи, а также полузащитник Хуан Куадрадо.

Игра первого круга, которая прошла в Турине, принесла победу «Юве» со счетом 2:1. Туринцы также выиграли и обе встречи прошлого сезона — 7:0 и 3:1. Последний раз «Сассуоло» обыгрывал «Ювентус» на своем поле в 2015 году (1:0).

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.59.

На победу хозяев дают — 6.20, ничья оценена — в 4.10.

Прогнозируем, что «Ювентус», который не смог одержать победы в двух предыдущих своих поединках, на этот раз будет праздновать викторию.

Также туринцы должны сделать выводы по игре в защите (шесть пропущенных за два матча) и теперь выдадут малорезультативный матч. 0