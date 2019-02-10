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    «Сампдория» станет ближе к еврокубкам

    «Сампдория» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки на матч Серии А 10 февраля 2019 года

    Футбол Италии Серия A Сампдория Фрозиноне
    Прогноз на «Сампдория» — «Фрозиноне»
    Фабио Квальярелла
    В воскресенье, 10 февраля, «Сампдория» будет принимать на своем поле «Фрозиноне» в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Фрозиноне».
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    «Сампдория»

    В период с конца ноября до конца декабря выдался довольно успешным для «Сампдории». В первый месяц зимы команда Марко Джампаоло и вовсе выдала серию из трех побед подряд.

    Генуэзцы обыграли «Кьево» (2:0), а до этого одолели «Эмполи» (4:2) и «Парму» (2:0). В последнем туре перед паузой состоялся визит в Турин и поражение от «Ювентуса» (1:2), но и эту игру стоит занести в актив, ведь чемпион Италии удержал победу только благодаря VAR и отмененному голу гостей.

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    Тем не менее, начало нового года выдалось неудачным, ведь после вылета из кубка от «Милана» (0:2) «блучеркьяти» допустили осечку в дуэли с «Фиорентиной» (3:3) в Серии А. В следующем матче безвыигрышную серию удалось прекратить разгромом «Удинезе» (4:0) в чемпионате, что позволило подняться на шестое место.

    В топ-5 команда пробыла недолго, уступив со счетом 0:3 в прошлом туре «Наполи». Итог — 33 очка и восьмая строчка, но шансы на еврокубки у «Сампдории» более чем приличные.

    Лучшим бомбардиром «блучекьяти» является переживающий очередную молодость Фабио Квальярелла, на счету которого 16 голов в чемпионате и вторая строчка в бомбардирской гонке вслед за Криштиану Роналду.

    «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» в 22 поединках Серии А смог набрать только 13 очков, которые позволяют команде находится лишь в зоне вылета, на 19-м месте. От спасительной 17-й строки «желто-синих» отделяет пять баллов.

    В новом году подопечные Марко Барони провели три поединка. Сначала они были разгромлены на родной арене «Аталантой» со счетом 0:5, но уже в следующем туре смогли реабилитироваться перед своими болельщиками, крупно одолев в гостях «Болонью» — 4:0.

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    Эта виктория всего лишь вторая у «канареек» в этом сезоне в элите итальянского футбола. В прошлом туре состоялось ожидаемое поражение от «Лацио» дома — 0:1.

    Любопытно, что в гостях «Фрозиноне» играет лучше, чем дома. На своем поле команда еще не побеждала, а на выезде добыла две победы при двух ничьих и семи поражениях.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в сентябре прошлого года — тогда «Сампа» победила со счетом 5:0.

    У хозяев поля в принципе идет игра, особенно против соперников, уступающих в классе. «Фрозиноне» — «пациент» не такой уж и «мертвый», однако не в этом случае. Предлагаем поставить на победу «Сампдории» с форой -1 гол за 1.84. 0

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    Прогноз на «Сампдория» — «Фрозиноне». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. В воскресенье, 10 февраля, «Сампдория» будет принимать на своем поле «Фрозиноне» в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 мск.
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