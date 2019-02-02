«Барселона» — «Валенсия». Прогноз на матч 22 тура испанской Примеры 2 февраля 2019 года

В субботу, 2 февраля, состоится поединок между командами «Барселона» и «Валенсия». Матч будет проводиться на стадионе «Камп Ноу». Главный арбитр Альберто Мальенко даст стартовый свисток в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Валенсия».

«Барселона»

«Барса» является лидером Примеры. На счету команды 49 очков и отрыв от ближайшего преследователя — мадридского «Атлетико» — составляет 5 баллов. Таким образом, хозяева пока что могут чувствовать себя спокойно.

В 6 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала максимальное количество очков, победив во всех. В нынешнем сезоне у «сине-гранатовых» было только два поражения. Как раз одно из них портит статистику последних 6 домашних игр. Планам испанской «машины» помешал «Бетис» (3:4).

Календарь и таблица испанской Примеры

Также стоит выделить некоторые интересные факты о «каталонцах». Во-первых, они выигрывали и в тайме, и в матче в 8 последних встречах. В 6 из них подопечные Вальверде сохранили свои ворота «сухими». Во-вторых, «Барселона» одержала победу в 12 из 14 последних домашних поединков против «Валенсии».

В среду «блаугранас» разобрались с «Севильей» в матче Кубка Испании, выиграв со счетом 6:1. Таким образом, сняв все вопросы о забитых и пропущенных голах.

Что касается травм, то с такой проблемой есть три футболиста. В матче не сыграют Умтити, Рафинья и Дембеле. Бускетс имеет перебор желтых карточек.

«Валенсия»

«Валенсия» — седьмая команда чемпионата Испании. До еврокубковой зоны гостям не хватает 2 очков. В случае поражения «бэтмены» могут потерять одну-две позиции.

«Валенсия» выиграла в двух последних играх в Примере. Речь идет о встречах с «Сельтой» и «Вильярреалом». До этого у команды было две ничьи, одно поражение и победа. В гостях коллектив выступает не очень уверенно, собрав только 8 пунктов за 6 встреч.

«Летучие мыши» пропускали как минимум один гол в 7 из 8 последних матчей в Примере.

30 января у «Валенсии» был нервный поединок с «Хетафе» в Кубке Испании. В добавленное ко второму тайму время «валенсийцы» сумели забить и тем самым отправить оппонента в нокаут. Возможно, что после такой игры гости будут эмоционально измотаны.

Кадровых потерь хватает. Отсутствовать будет Коклен, Кондогбиа и Хименес. Также не появятся Гуэдеш и Гарай.

Прогноз

Однозначным фаворитом букмекеры считают «Барселону». На ее победу дается коэффициент 1,31, тогда как на «викторию» гостей — 9,00. На ничью дают цифру 6,30.

В октябре на своем поле «Валенсия» сумела сдержать лучшую атакующую тройку в Примере и сыграть с «Барсой» вничью со счетом 1:1. Мы полагаем, что в этот раз «Барселона» одержит победу и общий тотал поединка будет больше 2,5. Это оценивается коэффициентом 1,63.

Кроме того, можно поставить на то, что «сине-гранатовые» выиграют первый тайм встречи. Именно этим они и занимаются уже 8 игр подряд. Коэффициент — 1,73. 0