«Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч «Кубка Матч Премьер» 29 января 2019 года

Во вторник, 29 января, в рамках 3-го тура коммерческого турнира «Кубок Матч Премьер» московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Дохе на территории спортивного комплекса академии Aspire и начнется в 20:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак»

Красно-белые проводят первые сборы под руководством нового тренера Олега Кононова, который устроил серьезную чистку состава — команду покинули Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Еременко и Марко Петкович, а Джано Ананидзе и Александр Тимофеев ушли в аренду.

Без новичков тоже не обошлось — был приобретен бразильский защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас, а из «Ростова» возвращен полузащитник Аяз Гулиев.

16 января красно-белые провели контрольный матч, разгромив со счетом 5:2 ташкентский «Локомотив».

Старт на «Кубке Матч Премьер» тоже оказался успешным, хотя волевую победу «Спартаку» удалось вырвать лишь в концовке матча с «Ростовом» (2:1), причем на 89-й минуте голкипер Максименко отразил пенальти ростовчан.

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Победный гол забил полузащитник Денис Глушаков. Капитан красно-белых начал матч в запасе, но во втором тайме вышел усиливать игру и сделал свое дело.

Во втором туре «Спартак» разгромил питерский «Зенит» со счетом 3:0, а Денис Глушаков вновь отметился голом.

С 6 очками «Спартак» лидирует на «Кубке Матч Премьер» и победа над «Локо», или даже поражение по пенальти, принесет красно-белым трофей.

В предстоящем матче точно не сыграют травмированные Артем Ребров, Самюэль Жиго и Фернандо.

«Локомотив»

«Железнодорожники», хоть и вылетели позорно из еврокубков, но в чемпионате России команда держится вблизи зоны Лиги чемпионов и может побороться за золото.

Сборы подопечные Юрия Семина также начали довольно поздно, 14 января. И, как их питерские соперники, пока никем не укрепляли состав, хотя сильной необходимости в этом нет.

Значимых потерь команда тоже не понесла — не назовешь же потерей закончившего карьеру защитника Бориса Ротенберга. Алан Касаев, Игорь Портнягин и Виталий Денисов остались в арендах.

Контрольных матчей «Локо» также провести не успел, и встреча с «Зенитом» на «Кубке Матч Премьер» стала первой после поражения от «Шальке», поставившей крест на евровесне. «Железнодорожники» победили питерцев со счетом 3:1.

Во втором туре «Локомотив» встречался с «Ростовом». Обменявшись голами во втором тайме, команды решили судьбу матча в серии пенальти, где голкипер «Локо» Антон Коченков отразил два удара, а вратарь «Ростова» Илья Абаев — один.

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«Локомотив» набрал 5 очков и также претендует на победу в турнире, для этого нужно одолеть «Спартак» в основное время.

Победа по пенальти уравняет команды по количеству очков и принесет победу «Спартаку», у которого лучше дела с разницей мячей и забитыми голами.

В этом сезоне команды дважды сыграли в рамках РПЛ. Дома «Локомотив» разошелся миром со «Спартаком»(0:0), а на выезде уступил 1:2, играя концовку встречи в большинстве.

Прогноз

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом матча. На победу «железнодорожников» в основное время дается коэффициент 2,65, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Спартака» — 2,70.

На победу «Локо» или «Спартака» в матче букмекеры дают коэффициент 1,90.

Обе команды относятся к турниру довольно серьезно и набрали неплохой хо, играя с куражом в атакующий футбол. Обе команды достойны друг друга, потому в решающем матче наш прогноз — на ничью в основное время.

С забитыми голами у обеих команд неплохо, но и обороняют они надежно — интересны варианты ТМ 2,5 за 1,95 и «обе забьют» за 1,65. 0